Kako izabrati idealnu veličinu tepiha za svaku prostoriju? Pravila koja će vam olakšati uređenje doma

Donosimo praktičan vodič za dnevnu sobu, spavaću sobu, trpezariju, kuhinju i hodnik.

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Pravi izbor veličine tepiha može potpuno promijeniti izgled prostorije. Tepih nije samo dekorativni detalj - on povezuje namještaj, daje osećaj topline i može učiniti da prostor izgleda skladnije i prostranije. Jedna od najčešćih grešaka u uređenju enterijera jeste izbor premalog tepiha, zbog čega prostor može djelovati nepovezano. Prije kupovine važno je razmisliti o rasporedu namještaja, veličini prostorije i funkciji koju tepih treba da ima. Idealan tepih ne bi trebalo da izgleda kao mali ukras postavljen nasred poda, već kao element koji povezuje cijelu prostoriju. Kako izabrati pravu veličinu tepiha? Prije nego što odlučite koji tepih vam odgovara, obratite pažnju na nekoliko osnovnih pravila: Veći komadi namještaja idealno treba da stoje na tepihu – u dnevnoj sobi to znači da nogare sofe i fotelja budu na tepihu. Ako to nije moguće, bar prednje noge namještaja trebalo bi da budu na njemu.

– u dnevnoj sobi to znači da nogare sofe i fotelja budu na tepihu. Ako to nije moguće, bar prednje noge namještaja trebalo bi da budu na njemu. Oblik tepiha je jednako važan kao i veličina – okrugli tepih ispod okruglog stola stvara skladniji izgled, dok pravougaoni modeli bolje odgovaraju većini garnitura.

– okrugli tepih ispod okruglog stola stvara skladniji izgled, dok pravougaoni modeli bolje odgovaraju većini garnitura. Ostavite dovoljno prostora oko tepiha – nekoliko desetina centimetara slobodnog poda sa svih strana daje prostoriji uravnotežen izgled.

– nekoliko desetina centimetara slobodnog poda sa svih strana daje prostoriji uravnotežen izgled. Ne približavajte tepih direktno zidovima – idealno je ostaviti vidljiv okvir poda oko njega.

– idealno je ostaviti vidljiv okvir poda oko njega. Prije kupovine možete obilježiti dimenzije trakom na podu kako biste lakše zamislili kako će određena veličina izgledati u prostoru. Idealna veličina tepiha za dnevnu sobu

Kod dnevne sobe raspored namještaja određuje izbor tepiha. Najljepši efekat postiže se kada tepih poveže prostor za sjedenje i napravi vizuelnu cjelinu.

Veliki tepih za prostranu dnevnu sobu

Za velike dnevne sobe odličan izbor su tepisi dimenzija oko 300 x 400 cm. Oni omogućavaju da cela garnitura, uključujući sofu i fotelje, stoji na tepihu, čime prostor izgleda luksuznije i povezanije.

Srednja veličina za većinu dnevnih soba

Tepisi dimenzija oko 240 x 300 cm često su praktičan izbor jer dovoljno uokviruju zonu sedenja, a ne zauzimaju cijelu prostoriju.

Ako imate manju dnevnu sobu, možete izabrati tepih dimenzija oko 160 x 230 cm koji će stajati ispod klub stola i centralnog djela prostora. Važno je da izgleda kao namjeran dekorativni element, a ne kao premali komad koji se "izgubio" u sobi.

Vidi opis Kako izabrati idealnu veličinu tepiha za svaku prostoriju? Pravila koja će vam olakšati uređenje doma Tepih u dnevnoj sobi Tepih u dnevnoj sobi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: followtheflow/shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Africa Studio/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Kako izabrati tepih za kuhinju?

U kuhinji tepih treba da bude pre svega praktičan i lak za održavanje. Najbolji izbor su modeli koji mogu da podnesu često čišćenje i koji dodaju toplinu prostoru.

Najpopularnije opcije su:

Staza za kuhinju – idealna za uske i duge kuhinje, posebno ispred radne površine ili kuhinjskog ostrva.

– idealna za uske i duge kuhinje, posebno ispred radne površine ili kuhinjskog ostrva. Manji tepih ispred sudopere – pruža udobnost pri stajanju i štiti pod od prskanja vode.

– pruža udobnost pri stajanju i štiti pod od prskanja vode. Veći tepih za prostrane kuhinje – može biti dobar izbor ako imate dovoljno prostora i nema prepreka poput velikog ostrva.

Kod kuhinjskih staza važno je da njihova dužina prati liniju elemenata kako prostor ne bi djelovao neusklađeno.

Koja veličina tepiha odgovara trpezariji?

Kod trpezarije postoji jednostavno pravilo: sto i sve stolice treba da budu potpuno na tepihu, čak i kada se stolice izvuku.

Tepih bi trebalo da bude najmanje 20 do 30 cm širi sa svih strana od stola, kako nogare stolica ne bi prelazile preko ivice.

Za velike trpezarijske stolove pogodni su tepisi dimenzija oko 240 x 300 cm ili veći. Za stolove sa šest stolica često odgovaraju tepisi oko 200 x 250 cm.

Ako imate okrugli sto, najbolje izgleda okrugli tepih koji prati njegov oblik.

Tpezarija

Izvor: Shutterstock

Kako izabrati tepih za spavaću sobu?

U spavaćoj sobi tepih treba da stvori osjećaj udobnosti i topline. Najčešće se postavlja tako da se prostire ispod kreveta i izlazi sa bočnih strana.

Veliki tepih za bračni krevet

Za veliki krevet idealni su tepisi koji se pružaju najmanje 40 do 50 cm sa bočnih strana i kod podnožja kreveta. Veći modeli stvaraju luksuzniji izgled i čine prostor prijatnijim.

Tepih za krevet standardne veličine

Za francuski ležaj često odgovaraju tepisi dimenzija oko 240 x 300 cm, dok manji modeli mogu biti postavljeni samo ispod prednjeg dijela kreveta.

Alternativa velikom tepihu su duge staze sa obje strane vli kod podnožja, koje daju osjećaj topline uz manje ulaganja.

Pogledajte luksuzne spavaće sobe, možda dobijete i dodatnu inspiraciju:

Koji tepih izabrati za kupatilo?

U kupatilu su najbolji izbor perivi tepisi otporni na vlagu. Veličina zavisi od prostora:

Veća kupatila mogu podneti veće tepihe ispred kade ili centralnog dijela prostorije.

U užim kupatilima praktične su duge staze ispred lavaboa.

Za mala kupatila dovoljni su manji tepisi ispred lavaboa, tuša ili toaleta.

Osim veličine, obratite pažnju i na to da tepih bude bezbjedan i da se ne kliza po mokrom podu.

Kako izabrati tepih za hodnik i ulaz?

Za hodnike su najpraktičnije staze, posebno u dugim i uskim prostorima. Najčešće dimenzije su oko 60 x 240 cm ili 60 x 180 cm.

Važno je da tepih ne ometa otvaranje vrata, pa birajte modele nižeg profila. Kod ulaznog prostora idealno je da tepih bude malo širi od samih vrata kako bi izgledao skladnije.

Za male predsoblja odlični su manji tepisi koji stvaraju prijatan prvi utisak i daju prostoru toplinu. Pogledajte i ideje za uređenje hodnika:

Vidi opis Kako izabrati idealnu veličinu tepiha za svaku prostoriju? Pravila koja će vam olakšati uređenje doma Hodnik Opremanje malog hodnika Klupa za hodnik za delom za cipele Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock.AI Generator/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Sheila Say/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Dariusz Jarzabek/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Najčešće greške pri izboru tepiha

Mnogi prave iste greške kada biraju tepih:

kupuju model koji je premali za prostoriju,

ne uzimaju u obzir raspored namještaja,

biraju izgled pre praktičnosti,

ne provjeravaju kako će se tepih uklopiti sa vratima i prolazima.

Pravi tepih ne treba samo da popuni prazan prostor – on treba da poveže namještaj, naglasi stil enterijera i učini dom prijatnijim. Kada se izabere odgovarajuća veličina, čak i jednostavna prostorija može izgledati mnogo elegantnije i skladnije.