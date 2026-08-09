Šta vaš dom govori o vama? Nered i savršen red mogu otkriti mnogo više nego što mislite u kakvom je stanju vaša psiha...

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Ponekad je dovoljno samo ući u nečiji stan da steknete utisak o njegovoj ličnosti. Kod nekih ljudi na stolu stoje stare karte, knjige, šolja jučerašnje kafe i desetak stvari koje su ostavljene „za kasnije“. Kod drugih je kuhinjski pult uvijek čist pre spavanja, čišćenje je svakodnevni ritual, ćebe savršeno složeno duž ivice kauča, a san ne dolazi dok nijedna stvar nije na svom mjestu.

Na prvi pogled djeluje da je riječ samo o navikama. Međutim, naš odnos prema redu često može da bude povezan sa mnogo dubljim stvarima, potrebom za kontrolom, osjećajem sigurnosti, stresom, prošlim iskustvima i načinom na koji se nosimo sa emocijama.

Dom osobe koja sve mora da kontroliše

Savršena čistoća nije uvijek samo ljubav prema urednosti i ljepoti. Ponekad iza potrebe da sve bude besprekorno stoji želja za kontrolom.

Osoba koja ne podnosi ni jednu stvar van svog mjesta često je tokom života naučila da bude odgovorna, organizovana i da sve drži pod nadzorom. Uređen prostor postaje mjesto gdje konačno sve funkcioniše po jasnim pravilima.

Problem nastaje kada red više ne donosi zadovoljstvo, već postaje obaveza. Razlika je između: „Volim kada je moj dom lijep i sređen“ i „Ne mogu da budem miran dok sve nije savršeno“.

Vidi opis Da li vam je kuća sterilno čista ili uvijek u haosu? Ovo govori o vašoj psihi više nego što možete da zamislite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube/Printscreen/Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/Printscreen/ Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Youtube/Printscreen/ Living Big In A Tiny House Br. slika: 8 8 / 8

Dom osobe koja je umorna od toga da stalno bude jaka

Zanimljivo je da veoma organizovani ljudi ponekad prolaze kroz periode potpunog haosa. Poslije dugotrajnog stresa, čovjek može jednostavno ostati bez energije za još jedan zadatak, održavanje savršenog reda. To ne mora da znači da je postao lenj ili neodgovoran, već da su njegovi unutrašnji resursi usmereni na druge probleme.

Ponekad nered nije znak gubitka kontrole. Ponekad je znak da je neko predugo pokušavao da drži sve pod kontrolom.

Zašto čuvamo stare stvari?

Pretrpani ormari takođe mogu da nose svoju priču. Neki ljudi ne čuvaju stare stvari zato što su im zaista potrebne, već zato što u njima vide dijelove svog života, odjeću iz nekog posebnog perioda, pisma, poklone ili sitnice koje ih podsjećaju na prošlost.

Oslobađanje od tih predmeta ponekad znači prihvatanje da je jedno poglavlje završeno. Tada problem nije samo u prepunom ormaru, već u tome što prošlost i dalje zauzima previše prostora u sadašnjosti.

Šta je zaista važno?

Ne postoji savršen dom, niti jedan pravi način života. Ali postoji pitanje koje može mnogo toga da otkrije: Da li vaš dom odražava vaš život ili pokušavate da se sakrijete u njemu?

Red može biti način da pokažemo sebi pažnju. Nered može biti znak opuštenosti i slobode. Ali ponekad i jedno i drugo mogu biti način na koji se nosimo sa onim što se dešava duboko u nama.