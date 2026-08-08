Orao Feliks ponovo na slobodi: Nakon što je spasen iz kandži krijumčara pušten u prirodno stanište

Orao krstaš Feliks, koji je više od pola godine proveo u zatočeništvu nakon što je uhvaćen u Siriji, pušten je u prirodu kod Subotice.

Izvor: RINA.RS

Orao krstaš Feliks, koji je prošle godine odletio do Sirije, gdje je uhvaćen i otet, pušten je 6. avgusta u prirodu na području zaštićenog područja u blizini Subotice, saopštili su Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Zoološki vrt Palić.

Feliks je 22. juna vojnim avionom Vojske Srbije vraćen u Srbiju, nakon što je više od pola godine proveo u prihvatilištu za divlje životinje na sjeveru Libana. Iz zatočeništva ga je spasilo Libansko udruženje za zaštitu migratornih ptica, nakon čega su uslijedili pregovori i aktivnosti na njegovom povratku u Srbiju.

Po dolasku u zemlju, orao je smješten u Prihvatilište za zaštićene i strogo zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić, gdje su njegovo zdravstveno stanje, kondicija i ponašanje pratili veterinari, biolozi i stručno osoblje.

"U prihvatilište Zoo vrta Feliks je stigao iscrpljen, nakon dugog i zahtjevnog transporta vojnim avionom. Prvih dana najveća briga bila je da li će prihvatiti hranu i kako će reagovati poslije svega što je preživio", rekla je direktorka Zoo vrta Palić Sonja Mandić.

Nakon više od mjesec dana nadzora, hranjenja i vježbe letenja u volijeri, utvrđeno je da je Feliks dovoljno snažan i da dovoljno dobro leti da može da se vrati u prirodu. Prije puštanja dobio je nove metalne i plastične prstenove za identifikaciju, kao i telemetrijski uređaj pomoću kojeg će njegovo kretanje biti praćeno.

Feliks je 6. avgusta pušten na području zaštićene prirode u blizini Subotice, gde je ponovo poletio. Njegovo kretanje biće praćeno, a u slučaju potrebe u akciju će se uključiti i čuvari Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“.

Prema podacima stručnjaka, populacija orla krstaša u Srbiji ove godine broji 29 gnijezdećih parova. Povratak Feliksa u prirodu dio je šireg programa zaštite i očuvanja ove ugrožene vrste.

"Ponosni smo na sve što je urađeno da bi Feliks sada ponovo bio u prirodi, na slobodi. Pokazali smo da je saradnjom raznih pojedinaca, aktivista, udruženja, institucija i kompanija moguće izvesti i najsloženije poduhvate", rekao je izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Milan Ružić.

Iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode ocijenili su da je svako vraćanje divlje životinje u prirodu važan događaj, posebno kada je riječ o rijetkim i ugroženim vrstama poput orla krstaša.

(RINA/Mondo)