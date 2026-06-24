Filmska priča orla Feliksa: Poslije otmice i pregovora, konačno vraćen u Srbiju (VIDEO)

Mladunac orla krstaša vojnim avionom je vraćen u Srbiju.

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Više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) objavilo da je Feliks postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon višemjesečne epopeje međunarodnih pregovora, ovaj mladunac orla krstaša, ptice sa nacionalnog grba Srbije, vojnim avionom je vraćen u Srbiju.

Na vojnom aerodromu u Batajnici sačekali su ga predstavnici Društva i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, koji su ga i prevezli u Prihvatilište za strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste u okviru Zoološkog vrta Palić u Subotici, gdje će boraviti dok se ne steknu uslovi da ponovo bude pušten na slobodu.

Prema informacijama koje je DZPPS dobilo od saradnika u Libanu, Feliks je u dobroj fizičkoj kondiciji. Nakon početnog oporavka u prihvatilištu, sve vrijeme je imao odličan apetit i jasno pokazivao da želi da napusti kavez.

U julu prošle godine, dok još nije poletio iz gnijezda svojih roditelja, ornitolozi DZPPS-a su, u standardnoj naučnoj proceduri, mladog Feliksa obilježili metalnim i plastičnim prstenovima i satelitskim odašiljačem.

Dok su se svi radovali Feliksu kao prvom mladuncu ove vrste koji polijeće sa teritorije Bačke nakon 70 godina, niko nije ni slutio da ga očekuje životna priča dostojna filmske ekranizacije.

Njegov nesvakidašnji put otkriven je zahvaljujući postavljenom satelitskom odašiljaču. Kao i svi mladunci krstaša koji lutaju prvih pet do šest godina života dok ne postignu polnu zrelost, Feliks se otisnuo na put, ali je krenuo na jug, preko Makedonije, Grčke i Turske, sve do Sirije, gdje je uhvaćen, a telemetrijski uređaj sa njegovih leđa je uništen.

Buran Feliksov put od Sirije do Srbije

"Feliks, nažalost, nije izuzetak. Ubijanje i krivolov divljih ptica na području Mediterana i Bliskog istoka svake godine odnose desetine miliona nevinih života. On je imao sreće utoliko što je obilježen, što smo mogli da pratimo njegovo kretanje i uopšte saznamo šta mu se desilo", poručio je Milan Ružić, izvršni direktor DZPPS-a.

Nakon što je uhvaćen i prodat švercerima divljih ptica u Siriju, za Feliksa je tražen otkup. U spasavanje se uključuje Libansko udruženje za migratorne ptice na čelu sa dr Mišel Savanom, koji rizikujući život uspeva da preuzme Feliksa i da ga smjesti u prihvatilište u okolini Bejruta, gdje se o njemu starao sa posebnom brigom pola godine. Toliko su trajali i pregovori i pokušaji da se Feliks preveze u Srbiju.

Puštanje Feliksa u prirodu na Bliskom istoku, sa nadom da se vrati u Srbiju, nije bilo opcija, jer bi to značilo prepuštanje na milost i nemilost švercerima i lovcima na ptice grabljivice, što je tamo svakodnevna praksa strahovito velikih razmjera. Zato su, na poziv DZPPS-a, građani Srbije u rekordnom roku sakupili novac za Feliksov povratak u Srbiju avionom.

Za samo tri dana 153 osobe su donirale ukupno 3.390,29 evra. Novac je bio potreban za osnovne troškove avio-prevoza, kupovinu transportera, liječenje, smještaj i hranu u prihvatilištu u Libanu.

"Taman kada je sve bilo dogovoreno, dan prije nego što je Feliks trebalo da bude prevezen prvi put, eskalirali su sukobi u regionu Bliskog istoka i avio-saobraćaj je zatvoren. Tako je Feliks ostao u prihvatilištu sve do sada, kad su se napokon stekli uslovi da se vrati kući", pojasnio je Ružić.

"Od decembra 2025. DZPPS je bilo u bliskom kontaktu sa gospodinom Milanom Trojanovićem, ambasadorom Republike Srbije u Libanu, koji je odigrao ključnu ulogu u povratku Feliksa. Budući da su sve komercijalne avio-kompanije odbile da prevezu Feliksa, okrenuli smo se Vojsci Srbije, koja ima mirovnu misiju u Libanu. Načelnik Generalštaba, general Milan Mojsilović, odmah je prihvatio naš apel za pomoć i omogućio da se Feliks preveze vojnim avionom u Srbiju", dodao je.

U povratak ptice su bili uključeni Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, tj. Uprava za veterinu i Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

(EUpravo zato/RTS)