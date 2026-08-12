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Pretres auto-otpada kod Foče: Oduzeto 11 vozila i tablice iz Velike Britanije, uhapšena jedna osoba (FOTO)

Pretres auto-otpada kod Foče: Oduzeto 11 vozila i tablice iz Velike Britanije, uhapšena jedna osoba (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Pripadnici Granične policije BiH uhapsili su državljanina BiH i Srbije čiji su inicijali R.Š. (58) zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela krijumčarenje i davanje dara i drugih oblika koristi.

Foča: Zaplijenjeno 11 vozila sa auto-otpada Izvor: Granična policija BiH

R.Š. je uhapšen juče na graničnom prelazu Krstac, saopšteno je danas iz Granične policije BiH.

Istog dana, prema naredbi sudije za prethodni postupak Suda BiH, pripadnici Granične policije BiH izvršili su pretres ovog lica, njegovog vozila i porodične kuće, nakon čega je, u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, pretresla i auto-otpad na području opšine Foča.

Tom prilikom privremeno je oduzeto 11 vozila registarskih oznaka Velike Britanije i osam tablica te zemlje koje su pronađene u garaži, a pripadale su krijumčarenim vozilima.

Izvor: Granična policija BiH

Protiv osumnjičenog R.Š. biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH.

Granična policija BiH nastavlja da ulaže sve svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu granice BiH i odlučna je preduzeti sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno tako i u saradnji s drugim agencijama za provođenje zakona, a sve s ciljem stvaranja bezbjednog okruženja za sve građane u BiH.

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