Pušten saobraćaj na putu Sarajevo–Foča za laka vozila: Preko mosta jednom trakom

﻿Magistralni put Sarajevo-Foča pušten je za saobraćaj vozila nosivosti do tri i po tone, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.

Na osnovu prijedloga upravljača puta omogućeno je odvijanje saobraćaja preko mosta na dionici Dobro Polje - Miljevina za putnička vozila i laka teretna vozila, dok se autobusi kategorije M2 preusmjeravaju na putni pravac Dobro Polje - Jažići - Miljevina.

Teška teretna vozila i autobusi kategorije M3 koriste alternativne putne pravce.

Saobraćaj će se preko mosta odvijati naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i asistenciju policije.

Prijedlog upravljača puta za uspostavu saobraćaja dat je na osnovu saglasnosti i izjava stručnih i nadzornih službi.