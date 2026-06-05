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Uhapšen Banjalučanin: Pijan vrijeđao radnika kladionice, pa bježao policiji

Uhapšen Banjalučanin: Pijan vrijeđao radnika kladionice, pa bježao policiji

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su juče B.D. iz Banjaluke zbog narušavanja javnog reda i mira i nepostupanja po naređenju policijskih službenika.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policiji je oko 9.20 časova prijavljeno da nepoznati muškarac u jednoj sportskoj kladionici narušava javni red i mir te vrijeđa zaposlenog radnika.

Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, muškarac je pokušao da izbjegne intervenciju dajući se u bijeg. Istovremeno se oglušio o zakonito izdato naređenje policije, ali je ubrzo sustignut i lišen slobode.

Nakon hapšenja izvršeno je alkotestiranje, kojim je utvrđeno da B.D. u organizmu ima 1,77 promila alkohola.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

(Mondo)

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Banjaluka hapšenje

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