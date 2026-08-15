Erdogan: Članstvo Turske u EU više nije prioritet za Ankaru

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da članstvo Turske u Evropskoj uniji više nije prioritet i govorio o povratku u program F-35.

Izvor: AP/Rafiq Maqbool

Pristupanje Turske Evropskoj uniji više nije prioritet za Ankaru, izjavio je predsjednik Redžep Tajip Erdogan.

On je ocijenio da EU nije spremna da primi Tursku i da će Evropa zbog toga biti gubitnik.

Predsjednik Turske je u intervjuu u emisiji "Al Mukabala" rekao da je od predsjednika SAD Donalda Trampa dobio obećanje u vezi sa vraćanjem Turske u program za vojne avione F-35 i da čeka da se ono ispuni.

Turska je izbačena iz multinacionalnog programa za F-35 2019. godine nakon što je kupila ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400, za koji je Vašington tvrdio da bi mogao da ugrozi stelt avione. Stojeći pored Erdogana tokom samita NATO-a u Ankari prošlog meseca, Tramp je rekao da će njegova administracija ukinuti sankcije Turskoj uvedene u decembru 2020. godine zbog kupovine S-400, i rekao da je povratak programu F-35 nešto što će SAD razmotriti.

Ukidanje sankcija Turskoj uvedenih prema Zakonu o suprotstavljanju američkim protivnicima pomoglo bi da se ponovni prijem zemlje u program za F-35 ubrza, ali bi u tom procesu ipak ostale druge pravne prepreke.

Osim toga, u američkom Kongresu postoji otpor prema prodaji aviona F-35 Turskoj, navodi Al Džazira.

Erdogan je naveo da bi Egipat mogao da se pridruži sporazumu o odbrani koji su nedavno potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan, i da je mogu da mu se priključe i druge zemlje.