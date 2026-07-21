Turska blokirala NATO projekat od 27 milijardi evra: Ankara traži ustupke prije nego što da zeleno svjetlo

Turska je odbila da podrži sporazum o modernizaciji NATO mreže naftovoda i gasovoda vrijedne 27 milijardi evra, tražeći prioritetno finansiranje svojih projekata.

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Turska je odbila da podrži NATO sporazum o modernizaciji mreže naftovoda i gasovoda vrijedne 27 milijardi evra.

Ankara je zatražila da njeni infrastrukturni projekti dobiju prioritetno finansiranje prije nego što odobri dogovor.

Pregovori među članicama Alijanse se nastavljaju

Turska je odbila da podrži projekat modernizacije mreže naftovoda i gasovoda iz perioda Hladnog rata, koji povezuje zemlje NATO-a, a čija je vrijednost procijenjena na 27 milijardi evra, prenosi "Sputnjik", pozivajući se na medijske izvještaje.

Prema navodima izvora, zemlje Alijanse vode intenzivne pregovore kako bi usaglasile sporazum kojim bi bila omogućena modernizacija i proširenje mreže cjevovoda duge oko 10.000 kilometara. Sistem povezuje zapadnu Evropu sa novijim članicama NATO-a na istoku i sjeveru kontinenta.

Modernizacija ove infrastrukture dio je šireg plana jačanja logističkih kapaciteta NATO-a u okviru priprema za potencijalni sukob sa Rusijom.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 27 milijardi evra, a prema navodima dvojice diplomata, Turska je prošle sedmice, tokom sastanka predstavnika 32 države članice NATO-a, odbila da odobri sporazum ukoliko turskim infrastrukturnim projektima ne bude obezbijeđeno prioritetno finansiranje.

Za sada nije poznato da li će članice Alijanse uspjeti da postignu kompromis koji bi omogućio usvajanje sporazuma.

(RT Balkan/Mondo)