Posljedice toplotnog talasa: Vodostaj Rajne na novom minimumu, njemačka industrija prijavljuje poremećaje u poslovanju

Vodostaj Rajne pao je noćas na novi rekordni minimum pošto se širom Evrope nastavio toplotni talas, pokazuju podaci njemačke agencije za unutrašnju plovidbu VSV.
Mjerenja pokazuju da je vodostaj u mjestu Kaub kod Koblenca sinoć pao na samo šest centimetara, dok je jutros iznosio osam centimetara.
Zbog ovakve situacije većina teretnog saobraćaja prebačena je na kamione i vozove.
Vodostaj u Kaubu je posljednji put bio iznad nivoa od 78 centimetara sredinom jula.
Prema Institutu za svjetsku ekonomiju u Kilu, ukoliko vodostaj padne ispod 78 centimetara tokom 30 dana zaredom, kao što je bio slučaj 2022. i 2018. godine, industrijska proizvodnja pada za jedan procenat.
Rajna je jedna od najvažnijih transportnih riječnih arterija u Evropi, pošto se koristi za prevoz hemikalija, goriva i druge robe.
NJemačke kompanije počele su da prijavljuju poremećaje u poslovanju zbog niskog vodostaja Rajne.