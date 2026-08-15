Posljedice toplotnog talasa: Vodostaj Rajne na novom minimumu, njemačka industrija prijavljuje poremećaje u poslovanju

Vodostaj Rajne pao je noćas na novi rekordni minimum pošto se širom Evrope nastavio toplotni talas, pokazuju podaci njemačke agencije za unutrašnju plovidbu VSV.

Izvor: HMB Media/Madeleine Fantini / imago sportfotodienst / Profimedia

Mjerenja pokazuju da je vodostaj u mjestu Kaub kod Koblenca sinoć pao na samo šest centimetara, dok je jutros iznosio osam centimetara.

Zbog ovakve situacije većina teretnog saobraćaja prebačena je na kamione i vozove.

Vodostaj u Kaubu je posljednji put bio iznad nivoa od 78 centimetara sredinom jula.

Prema Institutu za svjetsku ekonomiju u Kilu, ukoliko vodostaj padne ispod 78 centimetara tokom 30 dana zaredom, kao što je bio slučaj 2022. i 2018. godine, industrijska proizvodnja pada za jedan procenat.

Rajna je jedna od najvažnijih transportnih riječnih arterija u Evropi, pošto se koristi za prevoz hemikalija, goriva i druge robe.

NJemačke kompanije počele su da prijavljuju poremećaje u poslovanju zbog niskog vodostaja Rajne.