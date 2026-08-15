Borba sa vatrom u Herceg Novom: Požari aktivni u Baošićima i Kamenarima, upozorenje zbog dima i pepela

Situacija na požarištima na području Herceg Novog jutros je znatno bolja, a vatrogascima ide u prilog to što nema vjetra, izjavio je komandir hercegnovske Službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović.

Izvor: RTHN

Prema njegovim riječima, vazduhoplovi nadlijeću opožareno područje, a vatrogasne ekipe prate situaciju na terenu.

"Vatra je trenutno aktivna u Baošićima, na Bjelskim Kruševicama, a proširila se ka Kamenarima, Repajima i Obalici. Situacija je mnogo bolja i vatrogasci na terenu su zadovoljni", rekao je Ćirović za RTCG.

On je naveo da su vatrogasci uspjeli da odbrane kuću Bigovića u Baošićima, kao i još dvije kuće koje se nalaze u blizini.

Ćirović ističe da je komunikacija sa MUP-om odlična i da u gašenju požara već učestvuju dva helikoptera.

Teren su obišli ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović.

Krapović je rekao da je požarna linija veoma velika i da će vojska zemlje nastaviti da pruža pomoć na zahtjev MUP-a i lokalnih službi.

Vuksanović je naveo da su ljudski životi i objekti trenutno pod kontrolom, ali je upozorio da zbog nepredvidivih vremenskih uslova treba biti oprezan.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić istakao je da su ljudi motivisani da pomognu i da svi u lancu daju sve od sebe.

Radomir Šćepanović iz Direktorata za vanredne situacije rekao je jutros da je svih pet vazduhoplova kojima raspolažu angažovano na gašenju požara.

U vazduhu su i dva helikoptera Vojske Crne Gore koji gase u Ulcinju, a "Antonov" i jedan ertraktor su na području Herceg Novog.

Tokom noći gotovo na cijelom području opštine prisutan je dim, a vjetar donosi pepeo, pa se građanima savjetuje da borave u zatvorenim prostorijama.

Vatrogasci se već treći dan bore sa vatrenom stihijom koja je počela u naselju između Baošića i Bijele, a zbog jakog vjetra požar se proširio i na Zeleniku i ide prema Kamenarima.