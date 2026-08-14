Dvije optužnice Tužilaštva BiH: Šupić osumnjičen za šverc kanabisa, državljanka SAD za nedozvoljene supstance

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radoja Šupića zbog sumnje da je iz BiH prenosio drogu u Srbiju i Crnu Goru.

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Šupić, koji osim državljanstva BiH ima i državljanstvo Srbije, optužen je da je od marta do oktobra 2023. godine kao član organizovane grupe, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, u više navrata neovlašteno prenosio kanabis u Crnu Goru i Srbiju, radi dalje prodaje, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U saopštenju se navodi da je Šupić drogu sakrivao u posebno izrađenom prostoru automobila kojima je upravljao, te da je droga, nakon pretresa, oduzeta.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu i protiv državljanke SAD Alis Trejsi Istrija, kod koje su na sarajevskom aerodromu pronađene psihoaktivne supstance tetrahidrokanabinol i lisdeksamfetamin.

U saopštenju se navodi da je Istrija optužena za neovlašten međunarodni prenos supstanci koje su u BiH proglašene drogom.