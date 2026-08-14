logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije optužnice Tužilaštva BiH: Šupić osumnjičen za šverc kanabisa, državljanka SAD za nedozvoljene supstance

Dvije optužnice Tužilaštva BiH: Šupić osumnjičen za šverc kanabisa, državljanka SAD za nedozvoljene supstance

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Radoja Šupića zbog sumnje da je iz BiH prenosio drogu u Srbiju i Crnu Goru.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Šupić, koji osim državljanstva BiH ima i državljanstvo Srbije, optužen je da je od marta do oktobra 2023. godine kao član organizovane grupe, s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, u više navrata neovlašteno prenosio kanabis u Crnu Goru i Srbiju, radi dalje prodaje, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U saopštenju se navodi da je Šupić drogu sakrivao u posebno izrađenom prostoru automobila kojima je upravljao, te da je droga, nakon pretresa, oduzeta.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu i protiv državljanke SAD Alis Trejsi Istrija, kod koje su na sarajevskom aerodromu pronađene psihoaktivne supstance tetrahidrokanabinol i lisdeksamfetamin.

U saopštenju se navodi da je Istrija optužena za neovlašten međunarodni prenos supstanci koje su u BiH proglašene drogom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tužilaštvo BiH optužnica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ