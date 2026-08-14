Svaka transakcija može biti korak bliže Španiji: Addiko Bank Banja Luka i Mastercard nagrađuju iskustvom za pamćenje

Kako do Španije? Bilo da plaćate svakodnevne namirnice, kupujete online ili podižete gotovinu, jedna od tih transakcija mogla bi vas odvesti pravo na sunčane španske ulice, među mirise Mediterana, ritmove flamenka i najljepše uspomene koje tek čekaju da budu stvorene.

Izvor: Addiko banka/Promo

Addiko Bank Banja Luka i Mastercard pokreću nagradnu igru s ciljem da jednom srećnom dobitniku priušte više od samog putovanja – nezaboravno iskustvo ispunjeno novim doživljajima, uspomenama i trenucima koji ostaju za cijeli život.

Priliku za osvajanje putovanja u Španiju u vrijednosti od 10.000 KM imaju svi postojeći i novi korisnici Addiko Mastercard debitnih i kreditnih kartica. Tokom trajanja nagradne igre, od 15. avgusta do 30. septembra 2026. godine, dovoljno je obaviti najmanje jednu transakciju u iznosu od 50 KM ili više. Svaka naredna transakcija u navedenom iznosu donosi dodatnu šansu za osvajanje glavne nagrade, jer se svaka transakcija evidentira kao zasebna prijava za izvlačenje, bilo da je riječ o plaćanju na POS terminalima, podizanju gotovine na bankomatima ili online kupovini.

Srećni dobitnik osvojiće turistički vaučer za putovanje u Španiju koji pruža potpunu fleksibilnost pri kreiranju iskustva prema vlastitim željama. U saradnji sa turističkom agencijom, moći će samostalno odabrati termin, smještaj i ostale detalje, a vaučer iskoristiti u roku od godinu dana od izvlačenja nagrade. Na taj način biće ostavljeno dovoljno vremena za osmišljavanje avanture po mjeri dobitnika i stvaranje uspomena sa partnerom, porodicom, prijateljima ili drugim dragim osobama.

Španija je poznata po živopisnim gradovima, mediteranskoj obali, vrhunskoj gastronomiji i bogatoj kulturi, nudi bezbroj mogućnosti za odmor, istraživanje i nova iskustva, zbog čega se već godinama nalazi među najpoželjnijim evropskim destinacijama.

„U Addiko banci vjerujemo da najljepše nagrade nisu samo mjesta koja posjetimo, već osjećaji, doživljaji i uspomene koje ponesemo sa sobom. Zajedno s Mastercardom željeli smo jednom srećnom klijentu pružiti priliku za iskustvo koje prevazilazi samo putovanje, priliku da otkrije nova mjesta, stvori nezaboravne uspomene i doživi trenutke koji se pamte cijeli život. Posebno nas raduje što upravo jedna svakodnevna transakcija može biti početak takve priče“, izjavila je Sanja Lazarević, direktor Odjela upravljanja retail proizvodima u Addiko Bank Banja Luka.

Izvlačenje srećnog dobitnika biće održano 15. oktobra 2026. godine. Do tada, svaka transakcija korisnika Addiko Mastercard debitnih i kreditnih kartica od 50 KM i više, nosi priliku da postane početak jedne nezaboravne priče ispunjene novim doživljajima i uspomenama za cijeli život.

Više informacija o nagradnoj igri i pravilima učešća dostupno je na web stranici Addiko Bank Banja Luka.