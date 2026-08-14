Kritično na području Konjica: Požari se i dalje šire, helikopter OS BiH ponovo angažovan na terenu

Šumski požari na području Konjica, u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, DŽepi, DŽepska planina i dalje su aktivni, a požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, dok nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje.

Izvor: Radio Konjic

Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopštio da je juče lokalizovan dio lijevog kraka požara koji se širi od DŽepske planine prema naseljenom mjestu Brđani, ali je požar i dalje aktivan.

U kasnim večernjima satima došlo je do reaktiviranja požara iznad naseljenog mjesta Živašnica, gdje gori borova šuma.

Na intervenciju su izašli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i pripadnici vatrogasne jedinice Šumarstva "Prenj" Konjic.

Od ranog jutra na požarištu je ponovo aktiviran helikopter Oružanih snaga BiH, dok su tokom jučerašnjeg dana požar gasila i dva er-traktora, dva helikoptera Oružanih snaga BiH i helikopter Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zeničko-dobojskog kantona.

Pomoć je pružila i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo s dvije vatrogasne autocisterne s posadom.

U drugim dijelovima HNK-a aktivan je požar između sela Glumina i Lastva kod Neuma, gdje gore trava i nisko raslinje na nepristupačnom terenu.

Vatrogasci u Čapljini, Čitluku i Mostaru tokom protekla 24 sata imali su dvadesetak intervencija.