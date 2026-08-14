logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kritično na području Konjica: Požari se i dalje šire, helikopter OS BiH ponovo angažovan na terenu

Kritično na području Konjica: Požari se i dalje šire, helikopter OS BiH ponovo angažovan na terenu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Šumski požari na području Konjica, u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, DŽepi, DŽepska planina i dalje su aktivni, a požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, dok nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje.

Vatrena prijetnja kod Konjica: Vatra se širi od Džepske planine Izvor: Radio Konjic

Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona je saopštio da je juče lokalizovan dio lijevog kraka požara koji se širi od DŽepske planine prema naseljenom mjestu Brđani, ali je požar i dalje aktivan. 

U kasnim večernjima satima došlo je do reaktiviranja požara iznad naseljenog mjesta Živašnica, gdje gori borova šuma.

Na intervenciju su izašli pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic i pripadnici vatrogasne jedinice Šumarstva "Prenj" Konjic.

Od ranog jutra na požarištu je ponovo aktiviran helikopter Oružanih snaga BiH, dok su tokom jučerašnjeg dana požar gasila i dva er-traktora, dva helikoptera Oružanih snaga BiH i helikopter Kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zeničko-dobojskog kantona.

Pomoć je pružila i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo s dvije vatrogasne autocisterne s posadom.

U drugim dijelovima HNK-a aktivan je požar između sela Glumina i Lastva kod Neuma, gdje gore trava i nisko raslinje na nepristupačnom terenu.

Vatrogasci u Čapljini, Čitluku i Mostaru tokom protekla 24 sata imali su dvadesetak intervencija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Konjic požar Požari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ