Težak dan za vatrogasce u Doboju: Gorjele kuće i 100 dunuma šume

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica iz Doboja imala je pet intervencija na gašenju požara tokom posljednja 24 časa, među kojima i gašenje požara na kućama u naseljima Pridjel Gornji i Stanovi.

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U naselju Paklenica je požarom zahvaćeno do 100 dunuma šume, dok je u Žabljaku gorjelo nisko rastinje, saopšteno je iz dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave Civilne zaštite.

Vatrogasci apeluju na građane da u vrijeme visokih tepmeratura i velike suše ne pale vatru na otvorenom i da u slučaju izbijanja požara odmah obavijete vatrogasce.