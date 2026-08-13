logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Kataniji otkazano 1000 letova zbog erupcije Etne

U Kataniji otkazano 1000 letova zbog erupcije Etne

Autor Haris Krhalić
0

Zbog erupcije vulkana Etna na aerodromu u Kataniji otkazano je oko 1.000 letova. Rad aerodroma obustavljen do sutra, dio letova preusmjeren.

Haos na Siciliji zbog erupcije Etne: Otkazano hiljadu letova na aerodromu u Kataniji Izvor: X/@Metropoles

Na aerodromu Katanija na Siciliji otkazano je oko 1.000 letova između 6. i 12. avgusta zbog erupcije Etne, rekao je neimenovani predstavnik operatera aerodroma.

Isti izvor navodi da je oko 350 letova preusmjereno, kao i da je ostvareno oko 450 odlazaka i isto toliko dolazaka.

Istovremeno, operater aerodroma produžio je obustavu rada do sutra u 15.00 časova.

Uveče 6. avgusta, italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju saopštio je da je Etna iz jednog od svojih kratera na vrhu izbacila fontanu lave nakon što je dan ranije izbacila pepeo i vulkanski materijal.

Predsjednik Italijanskog udruženja vulkanologa Marko Vikaro rekao je za RIA Novosti da je aktivnost Etne i dalje stabilna i da nema znakova skorog povećanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Etna letovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ