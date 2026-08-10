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Pepeo sa Etne zaustavio avio-saobraćaj na Siciliji: Obustavljeni dolasci na aerodrom u Kataniji

Pepeo sa Etne zaustavio avio-saobraćaj na Siciliji: Obustavljeni dolasci na aerodrom u Kataniji

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Etna, Katanija, Sicilija, vulkanski pepeo, aerodrom Katanija

profimedia-0895864214.jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dolasci aviona na aerodrom u Kataniji na istoku Sicilije obustavljeni su do 16.00 časova, nakon što se vulkanski pepeo iz Etne proširio u vazdušni prostor oko aerodroma, saopštio je operater aerodroma.

"Budući da situacija znatno utiče na odvijanje saobraćaja, putnicima se savjetuje da provjere status svog leta kod avio-kompanije prije nego što krenu na aerodrom", naveo je operater u saopštenju.

Situacija se neprekidno prati, a nove informacije biće objavljivane u zavisnosti od razvoja vulkanske aktivnosti i vremenskih uslova.

Etna, koja se uzdiže iznad istočne obale Sicilije, jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu i često narušava vazdušni saobraćaj na Kataniji, glavnom aerodromu na ostrvu i petom najprometnijem aerodromu u Italiji po broju putnika.

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Tagovi

Etna sicilija Italija

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