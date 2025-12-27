logo
Etna ponovo aktovna: Pepeo stigao do poznatog skijališta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Vulkan Etna na ostrvu Siciliji pokazao je nove znake aktivnosti.

Etna se probudila, pepeo stigao do skijaša Izvor: Rina

Vulkan Etna na ostrvu Siciliji juče je pokazao nove znake aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz sjeveroistočnog kratera, saopštio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Erupcijski oblak nošen je vetrom u smjeru severoistoka, a slabije padanje pepela zabilježeno je u gradu Taormini i u Piano Provencani, području koje uključuje skijališta, saopštio je institut u izjavi na Fejsbuku.

Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Boka Nuova, gdje je užareni materijal izbačen do nekoliko desetina metara iznad ivice kratera, dodao je INGV. Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune kako bi ukazala na veliku vjerovatnost fontana lave.

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad erumpira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova tačna visina često se mijenja jer erupcije preoblikuju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači velik broj posjetilaca.

(Index/MONDO)

Etna vulkan Italija

