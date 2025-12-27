Etna ponovo aktovna: Pepeo stigao do poznatog skijališta

Vulkan Etna na ostrvu Siciliji pokazao je nove znake aktivnosti.

Izvor: Rina

Vulkan Etna na ostrvu Siciliji juče je pokazao nove znake aktivnosti, izbacujući užareni materijal i male količine pepela iz sjeveroistočnog kratera, saopštio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV).

Erupcijski oblak nošen je vetrom u smjeru severoistoka, a slabije padanje pepela zabilježeno je u gradu Taormini i u Piano Provencani, području koje uključuje skijališta, saopštio je institut u izjavi na Fejsbuku.

Eruzione all'alba di Santo Stefano del cratere di Nord-Est dell'Etna.



Foto di Catania Fotoreporter. Evento di lieve entità monitorato dall'INGV di Catania. Emesso un Vona giallo per l’aviazione.pic.twitter.com/YWSSAjExhf — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)December 26, 2025

Sporadične eksplozije uočene su i u krateru Boka Nuova, gdje je užareni materijal izbačen do nekoliko desetina metara iznad ivice kratera, dodao je INGV. Regionalna agencija za civilnu zaštitu privremeno je podigla nivo uzbune kako bi ukazala na veliku vjerovatnost fontana lave.

Nuova fase eruttiva per l'#Etna. Ieri dall'INGV: in corso un'intensa e continua attività al cratere di Nord-Est, con lancio di materiale incandescente ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanicapic.twitter.com/yYiaAaq8hQ — Rai Radio1 (@Radio1Rai)December 27, 2025

Etna, najaktivniji vulkan u Evropi koji se uzdiže do oko 3400 metara, ponekad erumpira nekoliko puta godišnje i pod stalnim je nadzorom. Njegova tačna visina često se mijenja jer erupcije preoblikuju područje vrha. Česta aktivnost vulkana privlači velik broj posjetilaca.

(Index/MONDO)