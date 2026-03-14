Novi protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Demonstranti razočarani brojem učesnika

Novi protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće: Demonstranti razočarani brojem učesnika

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Nekoliko desetina građana protestovalo je danas u Sarajevu, tražeći odgovornost vlasti zbog tramvajske nesreće u kojoj je student iz Brčkog Erdoan Morankić smrtno stradao, a četiri lica povrijeđena, od kojih jedna djevojka teže.

Građani traže da se sprovede nezavisna istraga o tramvajskoj nesreći uz informisanje javnosti o njenim rezultatima i da se obezbijedi siguran javni prevoz.

Ovo su deseti protesti po redu, a građani su poručili da će ostati istrajni u borbi protiv nepravde. Nakon okupljanja ispred Zemaljskog muzeja, građani su prošetali Sarajevom.

Tramvajska nesreća dogodila se 12. februara, a prilikom iskakanja tramvaja iz šina Morankić je poginuo na tramvajskoj stanici. Jedini osumnjičeni u istrazi o nesreći jeste vozač tramvaja.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

