SAD zaprijetile preispitivanjem uloge u BiH nakon neuspjeha PIK-a da izabere novog visokog predstavnika

Američka ambasada u Sarajevu saopštila je da bi SAD mogle preispitati svoju ulogu u međunarodnom prisustvu u BiH nakon što PIC nije postigao dogovor o izboru novog visokog predstavnika.

Izvor: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu

Američka ambasada u Sarajevu saopštila je da bi Sjedinjene Američke Države mogle preispitati svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini nakon što Savjet za implementaciju mira (PIK) nije uspio da postigne dogovor o izboru novog visokog predstavnika.

U saopštenju objavljenom neposredno nakon ponoći navedeno je da su "evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema BiH" doveli do situacije u kojoj Vašington razmatra svoje dalje angažovanje.

Iz Ambasade SAD-a podsjećaju da se u javnosti očekivalo da će na sastanku PIK-a, održanom 3. i 4. juna, biti izabran novi visoki predstavnik kako bi se osigurala stabilnost u Bosni i Hercegovini.

Američka delegacija, kako navode, pokušala je da obezbijedi podršku za italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija.

"Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija", navedeno je u saopštenju.

Podsjećaju i na raniju izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je pred Kongresom SAD-a rekao da je riječ o kandidatu "za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji".

Američka ambasada otvoreno je izrazila nezadovoljstvo ishodom sastanka PIK-a.

"Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika", poručili su iz Ambasade.

Prema informacijama koje su se pojavile nakon sjednice PIK-a, američka administracija podržavala je kandidaturu Antonija Zanardija Landija, dok su Francuska, Njemačka i Velika Britanija bile protiv tog prijedloga.

Istovremeno, dio evropskih članica PIK-a zagovarao je da funkciju visokog predstavnika preuzme francuski diplomata Rene Trokaz. Kako nijedan prijedlog nije dobio potrebnu podršku svih članica, sastanak je završen bez dogovora.

To praktično znači da Kristijan Šmit ostaje na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok pitanje njegovog nasljednika ostaje otvoreno.

Političku težinu cijelom slučaju daje upravo poruka Vašingtona da bi zbog neslaganja među zapadnim partnerima mogao uslijediti preispitivanje američke uloge u međunarodnom nadzoru nad provođenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH.

(Istraga.ba)