Požar kod Omiša izbio kraj puta, zahvatio područje dugo 23 kilometra: Naređena DNK analiza stradale osobe

Nakon velikog požara koji je od Lokve Rogoznice stigao do Omiša počeo je očevid. Izgorjelo je oko 1.000 hektara, a jedna osoba je izgubila život.

Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

Započeo je očevid na mjestu velikog požara koji je u četvrtak navečer izbio na području Lokve Rogoznice i proširio se sve do Omiša.

U požaru je smrtno stradala jedna osoba, dok je 38 ljudi povrijeđeno. Vatra je zahvatila oko 1.000 hektara, a uništen je i veći broj kuća i vozila, saopštilo je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.

Dežurna zamjenica županijske državne odvjetnice u Splitu juče je, u saradnji sa policijom i inspektorima za zaštitu od požara, obavila uviđaj na mjestu gdje je vatra izbila u Lokvi Rogoznici. Uviđaj je obavljen i na lokaciji gdje je pronađeno tijelo stradale osobe u Maloj Luci na području Stanića, piše Index.

Vatra se proširila na 23 kilometra

Prema dosadašnjim informacijama, požar je izbio 13. avgusta oko 20 časova u šumskom području uz put kod Lokve Rogoznice.

Nošena jakim vjetrom, vatra se proširila na području dugom oko 23 kilometra i širokom do 1,5 kilometara.

Od 38 povrijeđenih osoba, deset ih je zbog težine povreda zadržano na bolničkom liječenju.

Državno odvjetništvo naložilo je obdukciju i DNK analizu tijela kako bi se utvrdili uzrok smrti i identitet stradale osobe.

Zatraženo je i izuzimanje snimaka nadzornih kamera sa cijelog područja zahvaćenog požarom, kao i snimanje opožarenog terena te fotografisanje uništenih objekata i vozila.

U nastavak uviđaja uključili su se i hemijsko-fizički vještaci Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ iz Zagreba. Sa mjesta požara uzeti su materijalni uzorci koji bi trebalo da pomognu u utvrđivanju njegovog uzroka.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, u saradnji sa policijom, nastavlja istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti velikog požara.