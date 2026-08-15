Hapšenja na granici Maroka i Španije: Dronovima i suzavcem spriječen masovan upad migranata u špansku enklavu

Marokanske snage spriječile su stotine migranata da upadnu u špansku enklavu Seutu. Uz suzavac i helikoptere presretnuto je 148 osoba, a 61 je uhapšena zbog organizacije ilegalnog prelaska.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Marokanske bezbednosne snage u subotu su spriječile pokušaj stotina migranata, većinom iz podsaharske Afrike, da neregularno pređu granicu prema španskoj enklavi Seuti. Prilikom intervencije korišćeni su suzavac, helikopteri, dronovi i policijski psi, izvijestila je agencija EFE pozivajući se na bezbjednosne izvore.

Nemiri su izbili u brdovitom području oko tri kilometra od granice sa Seutom, na periferiji marokanskog grada Fnideka. Marokanskesnage bezbjednosti intervenisale su kako bi spriječile novi pokušaj masovnog prelaska granice.

Presretnuto 148 migranata

Prema posljednjim podacima marokanskih bezbjednosnih izvora, presretnuto je 148 migranata. Među njima je 128 osoba porijeklom iz podsaharske Afrike, dok ih je 20 marokanskih državljana. Dvoje migranata reklo je španskoj televiziji TVE da bježe iz ratom razorenog Sudana.

Uhapšena 61 osoba zbog podsticanja migracija

Bezbjednosne snage su takođe tokom posljednjih dana uhapsile 61 osobu osumnjičenu za podsticanje i promovisanje neregularne migracije putem društvenih mreža. Marokanske vlasti najavile su nastavak operacija nadzora sa ciljem sprečavanja organizovanja masovnih pokušaja prelaska granice.

Pojačane bezbjednosne mjere u Fnideku i Seuti

U Fnideku je u subotu vladala mirna situacija, ali uz pojačano prisustvo policije i kontrole na glavnim saobraćajnicama prema gradu. U području granice sa Seutom raspoređeni su brojni pripadnici marokanskih bezbjednosnih snaga, dok su pomorske snage i dronovi nadzirali područje sa mora i iz vazduha.

Nova prepreka: Marokanske vlasti ove su nedjelje u blizini granice postavile i novu metalnu prepreku visoku oko četiri metra, opremljenu bodljikavom žicom, kako bi spriječile približavanje većih grupa ljudi graničnom području.

Marokanske vlasti ove su nedjelje u blizini granice postavile i novu metalnu prepreku visoku oko četiri metra, opremljenu bodljikavom žicom, kako bi spriječile približavanje većih grupa ljudi graničnom području. Španski odgovor: I Španija je pojačala bezbjednosne mjere u Seuti, rasporedivši više od 1.500 policajaca i pripadnika Civilne garde.

Vidi opis Hapšenja na granici Maroka i Španije: Dronovima i suzavcem spriječen masovan upad migranata u špansku enklavu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Najmanje 141 osoba poginula prije dvije nedjelje

Mjere su uvedene nakon ranijeg pokušaja masovnog ulaska migranata, kao i poziva koji su se posljednjih dana širili društvenim mrežama na novo okupljanje i pokušaj prelaska granice 15. avgusta. Prema podacima španskih humanitarnih organizacija, najmanje 141 osoba poginula je prije dvije nedjelje pokušavajući pješice ili plivanjem da dođe do španske enklave.

Marokanske i španske vlasti zbog toga su dodatno pojačale nadzor granice i okolnog područja.