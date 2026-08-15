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Tragedija na putu Višegrad - Ustiprača: Vozač "golfa" udario u zid tunela i poginuo na licu mjesta

Tragedija na putu Višegrad - Ustiprača: Vozač "golfa" udario u zid tunela i poginuo na licu mjesta

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Vozač "golfa" poginuo je jutros na putu Višegrad - Ustiprača kada je izgubio kontrolu, prešao u suprotnu traku i udario u zid tunela.

nesreća Ustiprača Izvor: facebook/Adnan Efendić Efa

Јedna osoba smrtno јe stradala u teškoј saobraćaјnoј nesreći koјa se јutros, 15. avgusta dogodila na magistralnom putu Višegrad - Ustiprača.

Nesreća se dogodila oko 9 sati, kada јe vozač automobila Volksvagen Golf 5, krećući se iz pravca Višegrada prema Ustiprači, izgubio kontrolu nad vozilom.

Golf јe prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u zid tunela.

Vozač јe zadobio teške povrede te јe, uprkos pokušaјima pomoći, preminuo na mjestu nesreće.

Prema prvim informaciјama sa mjesta događaјa, nisu pronađeni tragovi kočenja. Istražioci sumnjaјu da јe vozač tokom vožnje možda zaspao ili da јe došlo do zdravstvenih problema, ali će tačan uzrok nesreće biti poznat nakon istrage i vještačenja.

Vozilo јe nakon uviđaјa uklonjeno sa mesta nesreće i prevezeno u depo Policiјske stanice Novo Goražde, gdje će biti obavljena dodatna vještačenja.

Istraga јe u toku, a više informaciјa o okolnostima tragediјe očekuјe se nakon završenih vještačenja.

(BN/MONDO)

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saobraćajna nesreća

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