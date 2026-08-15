Indijac pretučen u Zagrebu: Napadnut zbog svađe u saobraćaju, ima teške povrede

Indijski državljanin teško je povrijeđen u petak ujutru u Novom Zagrebu nakon svađe u saobraćaju. Napadač ga je udario i oborio na zemlju, a policija intenzivno traga za njim.

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U petak ujutru u Novom Zagrebu fizički je napadnut i teško povrijeđen 49-godišnji indijski državljanin. Incident se dogodio oko 7.45 u Riječkoj ulici, a prema prvim informacijama, napadu je prethodio verbalni sukob u saobraćaju.

Prema policijskom izvještaju, do sukoba je došlo ispred jednog restorana. Nepoznati počinilac je nakon verbalne svađe udario 49-godišnjaka rukom u glavu, a zatim ga povukao za ruku, zbog čega je muškarac pao na zemlju.

Povrijeđenom muškarcu, stranom državljaninu sa regulisanim statusom u Hrvatskoj, ljekarska pomoć pružena je u Kliničko-bolničkom centru Zagreb. Ljekari su utvrdili da je zadobio teške tjelesne povrede. Policija sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti i pronašla počinioca.

(Index/MONDO)