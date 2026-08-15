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Sutra sunčano i veoma toplo: Danas samo Mostar topliji od Banjaluke

Sutra sunčano i veoma toplo: Danas samo Mostar topliji od Banjaluke

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, uz temperature od 32 do 38 stepeni.

17.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U BiH sutra se očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom do 38 stepeni Celzijusovih.

Nakon svježeg jutra, preovladavaće uglavnom sunčano i vruće, dok se u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka jugoistoku i jugu očekuju slab do umjeren razvoj oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini i na jugoistoku mjestimično je moguća prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče će biti vedro uz umjerenu oblačnost na zapadu.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 17, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom istočnih smjerova. U Hercegovini tokom jutra slab sjeveroistočni vjetar, oko podneva u skretanju na jugozapadni, umjerenog i do pojačanog intenziteta.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela danas je sunčano.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno 25, Sokolac 26, Gacko 29, Srebrenica 30, Mrkonjić Grad i Sarajevo 31, Trebinje, Bileća i Višegrad 32, Bijeljina i Prijedor 33, Banjaluka i Doboj 34, te Mostar 38 stepeni Celzijusovih.

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