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Ugašen požar na Dugom otoku: U Omišu izgorjelo oko hiljadu hektara, identitet pronađenog tijela utvrdiće DNK analiza

Ugašen požar na Dugom otoku: U Omišu izgorjelo oko hiljadu hektara, identitet pronađenog tijela utvrdiće DNK analiza

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar na Dugom otoku u Hrvatskoj jutros je lokalizovan, potvrdio je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković.

Ugašen požar na Dugom otoku: U Omišu izgorjelo oko hiljadu hektara Izvor: DalmacijaDanas/printscreen


Vatra je buknula juče i zaprijetila je i pojedinim kućama i vikendicama, gasilo je oko 100 vatrogasaca, jutros i dva kanadera, te je požar lokalizovan jutros oko 8.00 časova.

Tucaković je rekao da su jedan kanader poslali u Omiš, gdje ima izdimljavanja ali više nema opasnosti od požara.

Komandir vatrogasaca u Omišu Višeslav Pešić rekao je da je stanje na požarištu zadovoljavajuće te da je požar okružen, a da zbog vjetra i dalje postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.

On je naglasio da je na terenu veliki broj vatrogasaca.

Prema njegovim riječima, u samo četiri sata izgorjelo je oko hiljadu hektara.

Dvorana na Ribnjaku, u kojoj su bili smješteni evakuisani građani i turisti, sinoć je bila prazna. Grad Omiš osigurao je hotelski smještaj onima koji se nisu imali gdje vratiti.

Četiri osobe s najtežim povredama i dalje su na respiratoru u splitskoj bolnici, a njihovo stanje je nepromijenjeno, prenose hrvatski mediji.

Na požarištu je pronađeno tijelo mlađe ženske osobe. Pretpostavlja se da je riječ o ženi koja je tu radila sezonski posao i za kojom se tragalo, ali identitet tek treba potvrditi DNK analizom.

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Tagovi

Hrvatska požar Požari

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