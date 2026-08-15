logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Razoran zemljotres u Indoneziji: Poginulo najmanje 20 ljudi, pokrenut cunami i srušen veliki broj zgrada (VIDEO)

Razoran zemljotres u Indoneziji: Poginulo najmanje 20 ljudi, pokrenut cunami i srušen veliki broj zgrada (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
0

Najmanje 20 ljudi poginulo je, a desetinama naknadnih potresa pogođen je istočni dio Indonezije nakon razornog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni Rihterove skale koji je jutros pogodio sjevernu obalu ostrva Flores, izazvavši manje talase cunamija i brojna klizišta.

Razoran zemljotres u Indoneziji: Poginulo najmanje 20 ljudi Izvor: X/Screenshot

Podrhtavanje se dogodilo u 5:58 časova po lokalnom vremenu s epicentrom u moru, na dubini između 10 i 15 kilometara, a trajalo je oko minut. Snažno se osjetilo širom Istočne i Zapadne Nuse Tenggare te u Južnom Sulawesiju. Nakon glavnog udara uslijedilo je najmanje 37 naknadnih potresa u rasponu magnituda od 3,6 do 6,2.

U okolini lučkog grada Maumere, glavnog centra na ostrvu Flores, spasioci su do sada pronašli 20 mrtvih, šest povrijeđenih i dvoje ljudi zarobljenih ispod ruševina.

U nekoliko oblasti jugoistočne Azije zabilježeni su i talasi cunamija manji od jednog metra, ali je upozorenje na cunami ukinuto oko tri sata nakon potresa.

Spasilačke službe hitno su upućene u pogođena mjesta, ali potragu za preživjelima uveliko otežavaju odroni i klizišta koja su blokirala prometnice.

Posebno složena situacija je u regiji Nagekeo, koja je najbliža epicentru, gdje su oštećeni sistemi za komunikaciju, a putevi blokirani, zbog čega jedan spasilački tim pokušava da stigne trajektom.

Nacionalna agencija za ublažavanje katastrofa (BNPBO) saopštila je da je 2.000 stanovnika u Nagekeu evakuisano, dok je materijalna šteta prijavljena na velikom broju kuća, skladišta i državnih objekata.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres Indonezija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ