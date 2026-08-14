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Na požar kod Nevesinja izbačeno 20 tona vode, hitno prevezeno dijete u bolnicu

Na požar kod Nevesinja izbačeno 20 tona vode, hitno prevezeno dijete u bolnicu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske gasili su požar kod Nevesinja i izbacili oko 20 tona vode. Istovremeno su realizovali i hitan medicinski transport djeteta za Beograd.

heliokopter mupa rs Izvor: MUP RS

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i danas su bili angažovani na gašenju požara na području opštine Nevesinje, gdje su iz helikoptera izbacili oko 20 tona vode.

Kako je potvrđeno u MUP-u Republike Srpske, vazdušna podrška pružena je na zahtjev Republičke uprave civilne zaštite, a intervencija je izvedena na lokalitetu sela Humčani.

Požar je zahvatio veću površinu i u jednom trenutku prijetio objektima u blizini, zbog čega su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo djelovali zajedno sa Vatrogasnom jedinicom Nevesinje i Republičkom upravom civilne zaštite.

Do 16.30 časova ostvareno je dva časa i 50 minuta naleta, tokom kojih je na požarište izbačeno približno 20 tona vode.

Iz MUP-a su naveli da će gašenje požara iz vazduha na području Nevesinja biti nastavljeno u skladu sa potrebama na terenu i uslovima na požarištu.

Pored aktivnosti na gašenju požara, pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo danas su realizovali i hitan vazdušni medicinski transport trinaestogodišnjeg djeteta iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci prema Univerzitetskoj dječijoj klinici u Beogradu.

Ovo je, prema podacima MUP-a Republike Srpske, 73. vazdušni medicinski transport koji je Uprava za vazduhoplovstvo realizovala od početka godine.

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Tagovi

Nevesinje požar helikopter

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