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"Vodovod" najavio moguće prekide vode u više banjalučkih naselja i ulica

"Vodovod" najavio moguće prekide vode u više banjalučkih naselja i ulica

Autor Dušan Volaš
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U dijelovima Banjaluke mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju zbog povećane potrošnje na sistemima "Gašića vrelo" i "Crno vrelo", naročito viših zona koje se snabdijevaju sa rezervoara "Zvijezda" i "Đurići", saopšteno je iz banjalučkog "Vodovoda".

"Vodovod" najavio moguće prekide vode u više gradskih ulica i naselja Izvor: Victoria Nochevka/Shutterstock

Ekipe "Vodovoda" zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Baralićima, Kolima i Slavićki. Zbog kvara, voda je zatvorena sa novog rezervoara "Rekavice" i stabilizacija se očekuje u toku dana.

Na sistemu "Tunjice", po planu kontrolisane isporuke, danas se voda pušta sa rezervoara "Prijakovci" u dio Dragočaja, Prijakovce, Mišin Han, Potkozarje, Veriće i Piskavicu, a u ponoć se zatvara za Trn, Kuljane i Priječane do ujutru u 5.00 časova.

Iz "Vodovoda" navode da će danas biti izvođeni radovi u ulicama Ive Lole Ribara u mjesnoj zajednici Centar, Vase Vidovića u naselju Rosulje, Dujke Komljenovića u naselju Ada, Jug Bogdanovoj u naselju Starčevica i u Ulici manastira Gomionice u naselju Srpske Toplice, te u zaseoku Polići.

U toku radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima ovih ulica i naselja.

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Tagovi

vodovod Banjaluka voda

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