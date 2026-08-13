Tramp naplaćivao "premium pristup" 100.000 evra mjesečno: Podnesena tužba zbog sporne usluge na njegovoj mreži

Protiv predsjednika SAD Donalda Trampa podnesena je tužba zbog sporne usluge na njegovoj mreži "Truth Social" koja određenim klijentima prodaje brži pristup zvaničnim objavama.

Izvor: Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press

Protiv predsjednika SAD Donalda Trampa podnesena je tužba zbog nadoknade za brži pristup objavama na njegovoj društvenoj mreži "Truth Social".

Dvije organizacije tvrde da je privilegovan pristup zvaničnim informacijama kršenje američkog ustava, objavila je u četvrtak njemačka novinska agencija DPA.

Tužba je podnesena u srijedu u ime organizacije The Intercept Media i Fondacije za slobodu štampe, prema sudskim podnescima.

Truth Media and TeHnology Group (TMTG), vlasnik Truth Social-a, promovisao je novu funkciju kao uslugu za preduzeća koja isporučuje objave na Truth Social-u klijentima u roku od "milisekundi".

Vršilac dužnosti menadžera TMTG-a, Kevin Mekgern, rekao je ranije ove nedjelje da se više od 10 klijenata prijavilo za uslugu, uglavnom firme finansijskih tržišta.

Klijenti obično plaćaju između 60.000 i 100.000 dolara mjesečno, rekao je Mekgern, dodajući da kompanija takođe razgovara sa potencijalnim klijentima u oblastima kao što je vještačka inteligencija.

Tramp redovno koristi Truth Social za važna saopštenja, uključujući carine i vojne sukobe. Brži pristup njegovim objavama mogao bi dati investitorima prednost, posebno u automatizovanom trgovanju, gdje su čak i djelići sekunde važni, javlja DPA.

Plan za prodaju bržeg pristupa objavama Trampa i drugih istaknutih korisnika putem servisa pod nazivom Truth API naišao je na kritike u Sjedinjenim Državama.

Tužioci su opisali model kao duboko korumpiran i neustavan, tvrdeći da šteti njihovom pristupu informacijama.