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Rumuni podigli F-16: Projektil upao u vazdušni prostor NATO zemlje

Rumuni podigli F-16: Projektil upao u vazdušni prostor NATO zemlje

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Zbog incidenta su u vazduh podignuta dva aviona F-16, dok je stanovništvo upozoreno putem sistema RO-Alert.

Zbog incidenta su podignuta dva aviona F-16 Izvor: Halfpoint/Shutterstock

Jedan od pet dronova koje su rumunski vojni radari noćas otkrili u blizini granice sa Ukrajinom nakratko je ušao u vazdušni prostor Rumunije kod okruga Tulča, saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane.

Zbog incidenta su podignuta dva aviona F-16, a stanovništvu sjevernog djela okruga poslato je upozorenje putem sistema RO-Alert, preneo je Digi24.

Resorno ministarstvo Rumunije je navelo da je grupa od pet vazdušnih ciljeva otkrivena u 1.27 časova iznad ukrajinske teritorije, u blizini granice sa Rumunijom.

Tri minuta kasnije, vlasti su izdale upozorenje stanovništvu sjevernog djela okruga Tulča, dva rumunska aviona F-16 iz 86. vazduhoplovne baze Borča su poletjela.

Radari su potom registrovali da je jedan od dronova ušao u rumunski vazdušni prostor oko dva kilometra južno od mjesta Pardina.

Prema navodima ministarstva, dron se oko 10 minuta kretao iznad rumunske teritorije, duž rukavca Kilija, a zatim se vratio u Ukrajinu. Napustio je rumunski vazdušni prostor oko 13 kilometara jugozapadno od mesta Kilija Veke.

Ubrzo nakon toga na ukrajinskoj teritoriji prijavljene su eksplozije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vazdušna uzbuna u sjevernom dijelu okruga Tulča ukinuta je u 2.42 časova.

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Tagovi

Rumunija Ukrajina dron

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