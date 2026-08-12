Helikopter OS BiH obustavio djelovanje kod Jajca: Požar se proširio na minski sumnjivo područje

Helikopter Oružanih snaga BiH koji je bio angažovan na gašenju požara na lokalitetu Mile kod Jajca obustavio je djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području, dok se nastavlja angažman na području Konjica.

Izvor: OS BiH

Zbog bezbjednosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, donesena je odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera sa požarišta, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

U saopštenju se navodi da OS BiH ostaju spremne za nastavak pružanja pomoći civilnim strukturama.

Na požarištu na području grada Konjica je, zbog izrazito teške situacije, proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha.