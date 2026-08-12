Drama u Velebitskom kanalu: Četvoro mladih Portugalaca nestalo na čamcu tokom snažnog nevremena

U Velebitskom kanalu kod Senja u toku je opsežna potraga za četvoro mladih državljana Portugala. Oni su nestali na čamcu na naduvavanje tokom snažnog nevremena i udara orkanske bure do 110 km/h.

Izvor: Pomorska policija Hrvatske

Četvoro mladih koji su nestali u Jadranskom moru u Velebitskom kanalu kod Senja su državljani Portugala. Oni su nestali tokom jakog nevremena koje i dalje traje kada su, kako je prijavila njihova poznanica, krenuli iz kampa sjeverno od Senja prema Senju rekreativnim čamcem na naduvavanje, dugim oko 1,5 metara.

Potraga za nestalima se odvija u izuzetno teškim vremenskim uslovima, uz snažne udare bure i talase visoke do tri metra. U akciju su uključene Lučka kapetanija Senj, Lučka kapetanija Rijeka i Ispostava lučke kapetanije Novi Vinodolski.

Akcija ometaju udari orkanske bure koji dostižu oko 110 km/h, i ogromni talasi. Za područje Velebitskog kanala na snazi je crveno upozorenje zbog jake bure.

Prema prognozi za pomorce, duva sjeveroistočni vjetar brzine 10-20 čvorova, koji će jačati i do 24 čvora. Na otvorenom moru, a poslepodne i uz obalu, duvaće sjeverozapadni vetar brzine 8-18 čvorova. Vidljivost je smanjena, i mogući su pljuskovi sa grmljavinom.

Nestanak je prijavila njihova poznanica noćas u 4.41 čas, navodeći da je četvoro njenih prijatelja krenulo iz kampa sjeverno od Senja prema Senju rekreativnim čamcem na naduvavanje, dugim oko 1,5 metara. Nakon toga im se gubi svaki trag.

Nacionalni centar potragu i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) pokrenuo je akciju potrage i spasavanja zbog nestanka četiri mlađe osobe, prenose hrvatski mediji.

MRCC Rijeka je jutros zatražio uključivanje raspoloživih plovila PPAP-a Rijeka, čim vremenski uslovi to dozvole. Dio jedinica trenutno je sklonjen u zavetrinu zbog izuzetno nepovoljnih uslova na području potrage, gdje udari orkanske bure dostižu oko 110 km/h.

Od Obalske straže Hrvatske zatraženo je i uključivanje aviona tipa Pilatus PC-9, koji bi trebalo da pretražuje šire područje Velebitskog kanala.

O toku akcije redovno se obavještava Policijska uprava primorsko-goranska. Policijski službenici Policijske stanice Crikvenica angažovani su u patrolama kopnenim dijelom područja i prikupljanju podataka o nestalim osobama.

(Index/MONDO)