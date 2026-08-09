Novi detalji nesreće u Crikvenici: Bor pao na kupače, među povrijeđenima i troje djece (Video)

Osmoro ljudi, među kojima troje djece, lakše je povrijeđeno kada je bor visok 13,5 metara pao na plažu u Crikvenici. Svi su pušteni iz bolnice.

Izvor: Shutterstock

Osmoro ljudi, među kojima i troje djece, lakše je povrijeđeno kada je bor pao na plažu ispred hotela Crikvenica.

Stablo visoko 13,5 metara puklo je kod korijena, a svi koji su se našli ispod njega uspjeli su da se izvuku prije dolaska hitnih službi.

Nakon pregleda u riječkoj bolnici svi povrijeđeni su pušteni kući, dok će biti obavljen dodatni pregled stabala na frekventnim javnim površinama.

Osmoro ljudi, među kojima i troje djece, lakše je povrijeđeno kada je u nedjelju na plaži ispred hotela Crikvenica palo stablo bora visoko 13,5 metara.

Prema podacima primorsko-goranske policije, pod stablom su se našla četiri hrvatska i četiri češka državljanina. Među njima je bilo dvoje djece iz Hrvatske i jedno dijete iz Češke.

Nesreća se dogodila oko 11.10 časova, kada je bor pukao kod korijena i srušio se na prostor plaže na kojem su se nalazili kupači.

Svi uspjeli da izađu ispod stabla

Uprkos tome što je riječ o stablu visokom više od 13 metara, svi koji su se našli ispod bora uspjeli su da se izvuku prije dolaska policije i drugih hitnih službi.

Povrijeđeni su zadobili uglavnom površinske rane i ogrebotine, nakon čega su preventivno prevezeni u riječki Klinički bolnički centar na pregled.

Nakon pregleda ljekari su procijenili da nema potrebe za njihovim zadržavanjem u bolnici, pa su svi povrijeđeni pušteni kući.

Za sada nema informacija o teže povrijeđenim osobama.

Stablo puklo kod korijena

Prema do sada dostupnim informacijama, bor nije pao zbog udara nekog vozila ili drugog spoljnog događaja, već je stablo puklo u predjelu korijena.

Tačan razlog zbog kojeg je došlo do pucanja nije naveden, pa ostaje otvoreno pitanje da li je uzrok bio zdravstveno stanje stabla, stanje korijenskog sistema ili kombinacija više faktora.

Incident je ponovo otvorio pitanje bezbjednosti stabala na javnim površinama, posebno tokom ljetne sezone kada su plaže i druga mjesta za boravak na otvorenom prepuna ljudi.

Biće pregledana i druga stabla

Nakon nesreće oglasilo se preduzeće “Eko-Murvica”, koje je najavilo dodatni pregled stabala na ovoj plaži, ali i na drugim frekventnim javnim površinama.

Cilj je da se utvrdi da li postoje stabla kod kojih je potrebna dodatna stručna procjena ili određene mjere kako bi se spriječile slične situacije.

Pad velikog stabla na prepunoj plaži mogao je imati mnogo ozbiljnije posljedice, posebno imajući u vidu da se među ljudima koji su se našli ispod njega nalazilo i troje djece.

Za sada je, međutim, najvažnija informacija da su svi povrijeđeni prošli sa lakšim povredama i da su nakon pregleda napustili riječku bolnicu.