Gradonačelnik je naveo da Vodice nemaju nikakav problem sa izvođačima iz Srbije ili drugih država, nego konkretno sa Karleušinim ranijim izjavama.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Gradonačelnik Vodica, mjesta u Hrvatskoj gdje Jelena Karleuša nastupa 15. avgusta, brutalno je napao srpsku pjevačicu, dok je i sama najava nastupa izazvala mnogo reakcija.

Podsjetimo, mnogim Hrvatima je prvo zasmetalo što je događaj najavljen za 15. avgust, na praznik Velike Gospe, ali su iz kluba pojasnili da se vrata kluba otvaraju u 23 sata, dok bi Karleušin nastup trebalo da počne tek nakon ponoći, odnosno 16. avgusta, kad vjerski praznik prođe.

Nakon toga objavili su i video na njihovom Instagram profilu gdje Karleušu nazivaju kraljicom.

- Jeste li spremni za najveći spektakl ljeta? Kraljica scene stiže u Haciendu! - naveli su u saopštenju.

Vidi opis Hrvatski političar poručio Karleuši da nije dobrodošla: Naos pred nastup u Dalmaciji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 8 8 / 8

U raspravu se uključio i gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, koji je poručio da takav nastup smatra neprimjerenim i da Karleuša, zbog svojih ranijih javnih istupa o Hrvatskoj, po njegovom mišljenju nije dobrodošla u grad.

- To je neprimjereno - rekao je Cukrov za Nacional, naglasivši pritom da Grad ne može da određuje program privatnih klubova. Gradska uprava, objasnio je, odgovara za događanja na javnim površinama, dok o programu Haciende odlučuje vlasnik odnosno organizator privatnog kluba.

Istakao je da Vodice nemaju nikakav problem s izvođačima iz Srbije ili drugih država, nego konkretno s Karleušinim ranijim izjavama.

- Nemamo ništa protiv nikoga i svi su dobrodošli u grad Vodice - kazao je Cukrov, dodajući da je u ovom slučaju riječ o osobi koja je javno iznosila negativne komentare o Hrvatskoj. Prema njegovim riječima, upravo je to razlog zbog kojeg njen dolazak smatra neprihvatljivim.