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Konaković "otkazao" Karleušu: Umjesto nje pjevaće Tamara Milutinović

Konaković "otkazao" Karleušu: Umjesto nje pjevaće Tamara Milutinović

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Klix.ba
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Nastup Jelene Karleuše zakazan za 8. avgust u sarajevskom klubu Aqua je otkazan nakon zahtjeva Elmedina Konakovića. Umjesto nje nastupiće Tamara Milutinović.

Jelena Karleuša neće pjevati u Sarajevu: Otkazan nastup u klubu Aqua Izvor: Instagram printscreen

Nastup srpske pjevačice Jelene Karleuše, koji je bio zakazan za 8. avgust u klubu "Aqua" u Sarajevu, otkazan je nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković zatražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da zabrani održavanje koncerta.

Karleuša je prvobitno bila najavljena kao glavna zvijezda večeri, međutim u međuvremenu je njeno ime uklonjeno sa promotivnog plakata, a ulaznice za koncert povučene su iz prodaje, piše Klix.

Klub Aqua je potom objavio da će 8. avgusta nastupiti takođe srpska pjevačica Tamara Milutinović. Jelena Karleuša se zasad nije oglasila povodom otkazivanja nastupa u glavnom gradu BiH.

Konaković je ranije saopštio da je ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u ostavci Admiru Katici i policijskom komesaru Fatmiru Hajdareviću uputio dopis kojim je zatražio zabranu koncerta.

"Informacije su da je MUP stupio u kontakt s organizatorima, da je organizator navodno obećao da će otkazati taj koncert, a očekujem, naravno, ako se ne dogodi brzo otkazivanje, da će MUP otkazati koncert", rekao je Konaković, navodeći da je zahtjev podnio zbog, kako tvrdi, izazivanja nacionalne i vjerske mržnje.

Nakon njegovih izjava, Karleuša je na Facebooku oštro reagovala, optuživši Konakovića za mržnju.

"Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesretnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje, aman bre!!", napisala je Karleuša.

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Jelena Karleuša Elmedin Konaković koncert Sarajevo otkazano

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