Karleuša prijavila Duška policiji, haos na Dedinju: Upao u stan u kojem ona živi i zamijenio sve brave?

Jelena Karleuša prijavila je Duška Tošića policiji zbog upada u stan na Dedinju

Pjevačica Jelena Karleuša prijavila je svog bivšeg muža Duška Tošića zbog upada u stan na Dedinju u kom živi sa ćerkama. Jelena se trenutno nalazi u Dubaiju, ali je sa te lokacije kontaktirala policiju kako bi što prije reagovala.

Jelena Karleuša je kako Kurir nezvanično saznaje, prijavila da je Duško zamijenio brave u tom stanu bez njenog znanja, te je zatražila pomoć.

Policija se već nalazi na licu mjesta što je zabilježila ekipa Kurira.

Karleuša tvrdi da Duško ne plaća alimentaciju

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić. Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

"Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Djeca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt", priznala je pjevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

"Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada", poručila je Jelena, pa dodala:

"Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspjevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen", objasnila je Karlueša.

