Ovako su naše bake imale boju kose koja se ne ispira: Trikovi uz koje ćete zaboraviti na često farbanje

Saznajte kako su naše bake njegovale kosu prirodnim metodama i zašto je zdrava i njegovana kosa ključ dugotrajne boje i sjaja.

Zdrava i njegovana kosa prirodno zadržava boju i sjaj.

Prirodni tretmani i strpljenje čuvaju strukturu i elastičnost vlasi.

Povratak osnovama i redovna nega omogućavaju sve stilove frizura bez lomljenja kose.

Dok danas žene često vode borbu sa suvom, oštećenom kosom i bojom koja se ispira već nakon nekoliko pranja, nekada su naše bake imale potpuno drugačiji pristup – jednostavan, ali izuzetno efikasan. Frizer Peđa Božić ističe da je ključ svega oduvek bio ista stvar: njegovana i zdrava kosa.

"Ranije se kosa nije svakodnevno izlagala peglama, figarima, agresivnim blanševima i jakim hemijskim tretmanima. Negovala se prirodnim uljima, biljnim preparatima i strpljenjem. Kada je vlas zdrava, ona ima svoj prirodan pad, elastičnost i sjaj koji su konstantno prisutni. Takvu kosu nije potrebno 'lomiti' da bi bila prava – ona sama pada i izgleda uredno", objašnjava Božić.

Prirodno ispravljanje i farbanje

U prošlosti su žene kosu ispravljale na prirodan način – pravilnim sušenjem, četkanjem i uvijanjem u velike viklere. Bez pretjerane toplote i agresije, kosa je zadržavala strukturu i snagu.

Kada je riječ o farbanju, situacija je bila slična. Boje su često bile blaže, a kosa pre farbanja nije bila hemijski iscrpljena.

Frizer Božić tvrdi da je upravo to razlog zašto je pigment ostajao duže postojan:

"Njegovana i zdrava kosa zadržava boju jer je njena struktura kompaktna i zatvorena. Kod suvih, oštećenih i izmučenih vlasi, kutikula je otvorena i porozna i tada je jasno da se i farba brže ispira", naglašava on.

Negovana kosa

Savremeni izazovi i preporuke

Savremeni način života doneo je ubrzane metode, ali i posledice. Preterano blajhanje, neadekvatna njega i česti hemijski tretmani dovode do toga da kosa gubi sjaj, elastičnost i sposobnost da zadrži boju.

Zato je, kako kaže Božić, važno tretirati kosu prirodnim preparatima. Povratak osnovama i pravilna, redovna njega omogućava da kosa bude zdrava, elastična i nahranjena – što znači da je moguće postići sve, od savršeno ravne forme do raskošnih talasa, bez straha od lomljenja i ispiranja boje.

"Ne postoji dugotrajna frizura bez zdrave podloge. Kada je vlas jaka i negovana, sve ostalo je lako", zaključuje Peđa za Informer.