Rolat sa jagodama i filom od bijele čokolade: Mekan, osvježavajuć i super za svaku priliku

Bez obzira na priliku, isprobajte recept za mekan, sočan i osvježavajuć rolat sa jagodama i filom od bijele čokolade.

Mekan biskvit, lagan krem od bijele čokolade i sočno voće čine ovaj rolat sa jagodama savršenim izborom za proljećne dane.

Osvježavajuć, kremast i dekorativan, odličan je za porodična okupljanja, rođendane ili kada želite elegantan domaći kolač koji izgleda kao iz poslastičarnice.

Posebna prednost ovog recepta je vazdušasta kora koja se lako uvija bez pucanja, dok fil ostaje bogat i nježan zahvaljujući kombinaciji bijele čokolade i maslaca.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: rolat

Porcije/Količina: 10–12 parčadi

Vrijeme pripreme: 35 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 35 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za koru:

5 jaja

100 g šećera

1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli

100 ml ulja

150 g brašna

1 kesica praška za pecivo

Za fil:

2 jaja

150 g šećera

100 ml mlijeka

200 g bijele čokolade

250 g maslaca

250 g svježih jagoda

1. korak: Mućenje bjelanaca

Rernu zagrijte na 180 stepeni, a četvrtasti pleh obložite papirom za pečenje. Odvojite bjelanca od žumanjaca. Bjelanca umutite sa prstohvatom soli, pa postepeno dodajte šećer i vanilin šećer dok ne dobijete čvrst snijeg.

2. korak: Dodavanje žumanjaca i brašna

Dodajte jedno po jedno žumanjce i kratko umutite. Sipajte ulje, pa sjedinite smjesu. Na kraju umiješajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo i mutite dok tijesto ne postane potpuno glatko.

3. korak: Pečenje

Smjesu ravnomjerno rasporedite po plehu i pecite oko 20 minuta, dok kora ne dobije blagu zlatnu boju. Provjerite čačkalicom da li je pečena.

4. korak: Uvijanje

Pečenu koru pažljivo prebacite na čistu kuhinjsku krpu zajedno sa papirom za pečenje. Prekrijte novim listom pek papira i odmah uvijte u rolat zajedno sa krpom. Ostavite da se potpuno ohladi.

5. korak: Priprema fila

Za fil umutite jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta i svijetla. Dodajte mlijeko i izlomljenu bijelu čokoladu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi uz stalno miješanje dok se ne zgusne poput rjeđeg pudinga.

6. korak: Hlađenje fila

Gotov krem prekrijte providnom folijom tako da dodiruje površinu i ostavite da se potpuno ohladi. Pred kraj hlađenja stavite ga kratko u frižider.

7. korak: Dodavanje maslaca u fil

Maslac sobne temperature umutite mikserom, zatim dodajte ohlađeni krem i sjedinite u gladak fil. Odvojite jednu trećinu fila za završno premazivanje rolata.

Ako želite još intenzivniji ukus voća, jagode možete blago poprskati sokom od limuna ili ih posuti sa malo vanilin šećera.

8. korak: Filovanje

Ohlađenu koru pažljivo odmotajte i skinite papir. Premažite dvije trećine fila preko cijele površine, pa poravnajte nožem. Jagode isjeckajte na sitne kockice i ravnomjerno rasporedite preko fila.

9. korak: Rolanje

Pomoću papira pažljivo uvijte koru u rolat. Cijeli rolat premažite ostatkom fila i po želji ukrasite svježim jagodama.

10. korak: Serviranje

Rolat ostavite u frižideru najmanje sat vremena kako bi se lijepo stegao, a zatim sijecite na parčad i poslužite rashlađeno.

(Stvar ukusa/Mondo)