Rolat sa jagodama i filom od bijele čokolade: Mekan, osvježavajuć i super za svaku priliku

Bez obzira na priliku, isprobajte recept za mekan, sočan i osvježavajuć rolat sa jagodama i filom od bijele čokolade.
Mekan biskvit, lagan krem od bijele čokolade i sočno voće čine ovaj rolat sa jagodama savršenim izborom za proljećne dane.
Osvježavajuć, kremast i dekorativan, odličan je za porodična okupljanja, rođendane ili kada želite elegantan domaći kolač koji izgleda kao iz poslastičarnice.
Posebna prednost ovog recepta je vazdušasta kora koja se lako uvija bez pucanja, dok fil ostaje bogat i nježan zahvaljujući kombinaciji bijele čokolade i maslaca.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: rolat
Porcije/Količina: 10–12 parčadi
Vrijeme pripreme: 35 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 2 sata
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 35 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za koru:
- 5 jaja
- 100 g šećera
- 1 kesica vanilin šećera
- prstohvat soli
- 100 ml ulja
- 150 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
Za fil:
- 2 jaja
- 150 g šećera
- 100 ml mlijeka
- 200 g bijele čokolade
- 250 g maslaca
- 250 g svježih jagoda
Priprema:
1. korak: Mućenje bjelanaca
Rernu zagrijte na 180 stepeni, a četvrtasti pleh obložite papirom za pečenje. Odvojite bjelanca od žumanjaca. Bjelanca umutite sa prstohvatom soli, pa postepeno dodajte šećer i vanilin šećer dok ne dobijete čvrst snijeg.
2. korak: Dodavanje žumanjaca i brašna
Dodajte jedno po jedno žumanjce i kratko umutite. Sipajte ulje, pa sjedinite smjesu. Na kraju umiješajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo i mutite dok tijesto ne postane potpuno glatko.
3. korak: Pečenje
Smjesu ravnomjerno rasporedite po plehu i pecite oko 20 minuta, dok kora ne dobije blagu zlatnu boju. Provjerite čačkalicom da li je pečena.
4. korak: Uvijanje
Pečenu koru pažljivo prebacite na čistu kuhinjsku krpu zajedno sa papirom za pečenje. Prekrijte novim listom pek papira i odmah uvijte u rolat zajedno sa krpom. Ostavite da se potpuno ohladi.
5. korak: Priprema fila
Za fil umutite jaja sa šećerom dok ne postanu pjenasta i svijetla. Dodajte mlijeko i izlomljenu bijelu čokoladu, pa kuvajte na srednjoj temperaturi uz stalno miješanje dok se ne zgusne poput rjeđeg pudinga.
6. korak: Hlađenje fila
Gotov krem prekrijte providnom folijom tako da dodiruje površinu i ostavite da se potpuno ohladi. Pred kraj hlađenja stavite ga kratko u frižider.
7. korak: Dodavanje maslaca u fil
Maslac sobne temperature umutite mikserom, zatim dodajte ohlađeni krem i sjedinite u gladak fil. Odvojite jednu trećinu fila za završno premazivanje rolata.
jagode možete blago poprskati sokom od limuna ili ih posuti sa malo vanilin šećera.
8. korak: Filovanje
Ohlađenu koru pažljivo odmotajte i skinite papir. Premažite dvije trećine fila preko cijele površine, pa poravnajte nožem. Jagode isjeckajte na sitne kockice i ravnomjerno rasporedite preko fila.
9. korak: Rolanje
Pomoću papira pažljivo uvijte koru u rolat. Cijeli rolat premažite ostatkom fila i po želji ukrasite svježim jagodama.
10. korak: Serviranje
Rolat ostavite u frižideru najmanje sat vremena kako bi se lijepo stegao, a zatim sijecite na parčad i poslužite rashlađeno.
(Stvar ukusa/Mondo)