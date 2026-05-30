Zašto vam travnjak propada i žuti? Kako da spasite zelenu travu prije ljeta

Savjeti za njegu travnjaka.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Suša je jedan od glavnih razloga što travnjak u maju požuti, nedostatak vode u korijenu trave dovodi do žućenja i slabog rasta.

Loša drenaža može izazvati prezasićenost korena vodom, truljenje i pojavu žutih ili braon fleka na travnjaku.

Štetočine i nedostatak hranljivih materija, posebno manjak azota, mogu oslabiti travu, izazvati promjenu boje i sprečiti njen normalan rast.

Poslije zime nije rijetkost da travnjaci izgledaju oštećeno usljed smrzavanja i otapanja, loše drenaže i generalnih posljedica teških vremenskih uslova. Međutim, ako travnjak i u maju ostane žut i ne oporavi se, to je znak da je potrebna ozbiljnija korekcija. Čak i kada ste uradili sve što se nalazi na proljećnoj listi nege, travnjak može ostati žut ako postoji veći problem – poput drenaže ili prisustva štetočina.

Jedan od najčešćih razloga za žutu travu u proljeće jeste suša. Proljećne temperature često variraju, a krajem sezone dolazi do naglih skokova, pa je teško pravilno uskladiti zalivanje.

Ako je travnjak u cjelini žut ili braon, uzrok je nedostatak vode u korenu. Sunce u vrelim danima utiče tako da veći dio vlage ispari i prije nego što se ona upije u zemlju. Zato se preporučuje zalivanje rano ujutru ili kasno uveče, nikako u podne, jer tada voda može da sprži travu. Za dugoročnu otpornost na sušu i toplotu preporučuje se đubrivo bogato fosforom i kalijumom, koje jača koren i omogućava travi da se bolje odupre stresu.

Drugi čest uzrok je loša drenaža. Ako je zemlja zbijena posle zime i nije provjetrena, voda nema gde da otiče, pa koren truli i trava požuti. To se često vidi u obliku braon fleka na mjestima gde je drenaža najlošija. Rešenje je prozračivanje tla (aeracija) specijalnim alatom koji pravi rupice i omogućava vodi da se povuče. Pomaže i uklanjanje nakupljenog sloja mahovine i ostataka, kao i dodavanje komposta radi poboljšanja strukture zemljišta. Nakon toga travnjak se može dosijati ili popraviti posebnim smešama za obnovu.

Treći uzrok su štetočine. Ako zalivanje i drenaža nisu problem, a trava i dalje žuti, potrebno je pažljivo pogledati listove i zemlju. Male rupice, jaja ili narandžaste tačke znak su da insekti napadaju travu. Larve, mravi i insekti mogu ozbiljno oslabiti travnjak. Prirodno rješenje su korisni nematodi – mikroskopski organizmi koji uništavaju štetne insekte, a dostupni su u prodaji.

Četvrti uzrok je nedostatak hranljivih materija, posebno azota, koji je ključan za zelen travnjak. Ako ga moste prihranili u proljeće, lako može da požuti. Uz to, ako je pH zemljišta previsok, trava teže usvaja gvožđe i mangan, pa dolazi do žutih fleka i slabog rasta. Testiranje zemljišta je najbolji način da se utvrdi problem, a zatim se dodaje odgovarajuće đubrivo. Važno je izbjegavati greške, poput đubrenja tokom toplotnog talasa, jer to može dodatno oštetiti koren.