Najgore boje za fasadu: Dizajneri upozoravaju da kuća izgleda jeftinije

Dizajneri otkrivaju koje boje fasada i tremova mogu pokvariti izgled kuće. Evo koje nijanse treba izbjegavati i šta je bolji izbor za elegantan eksterijer.

Kada uređujete kuću, posao se ne završava izborom namještaja i boja za enterijer. Stručnjaci za uređenje prostora ističu da je i izgled spoljašnjosti podjednako važan, jer upravo fasada, trijem i ulaz ostavljaju prvi utisak o domu.

Zato dizajneri enterijera i eksterijera upozoravaju da određene boje mogu učiniti da kuća izgleda jeftinije, napadno ili vizuelno neuredno, čak i kada je ostatak prostora lijepo sređen. Posebno savjetuju oprez pri izboru nijansi za trem i spoljne zidove, a neke boje, kako tvrde, najbolje je potpuno izbjegavati.

Narandžasta

Iako narandžasta u enterijeru može djelovati veselo i energično, na spoljnim površinama često ostavlja potpuno drugačiji utisak. Svjetlije narandžaste nijanse rijetko se prirodno uklapaju u okruženje, zbog čega trijem ili fasada mogu izgledati prenapadno.

"Ako želite da unesete kreativnost i boju u spoljašnji prostor, dobro razmislite prije nego što izaberete narandžastu", savjetuje dizajnerka Sofija de Domeniko za The Spruce.

Žućkasto-bež nijanse

Dizajneri upozoravaju da ovakve nijanse vremenom mogu djelovati prljavo i isprano, a često dodatno požute pod uticajem sunca i vremenskih uslova.

To, međutim, ne znači da bež tonove treba potpuno izbjegavati. Uz pravi podton, tople neutralne nijanse mogu izgledati veoma elegantno i prijatno.

"Ako želite toplu i neutralnu boju, bolje je da birate toplu krem nijansu ili nježnu žutu, jer će duže zadržati lijep ton i lakše se uklopiti uz vrata i dekoraciju", objašnjava de Domeniko.

Svijetlocrvena

Svijetlocrvena može izgledati efektno na ulaznim vratima, ali kada se koristi na većim površinama, poput trijema ili fasade, lako može postati previše dominantna.

Prema mišljenju stručnjaka, crveni tonovi zahtijevaju pažljivo balansiranje kako ne bi "progutali" ostatak spoljašnjeg izgleda kuće. Kada se pravilno koriste mogu djelovati šarmantno i nostalgično, ali pogrešna nijansa može potpuno pokvariti utisak.

Zato dizajneri preporučuju tamnije i prigušene crvene tonove sa braon podtonom, jer se prirodnije uklapaju u okruženje i djeluju sofisticiranije.

Jarko bijela

Hladna, jarko bela boja može izgledati previše oštro na dnevnom svjetlu i često privlači više pažnje nego što je potrebno.

Osim toga, nije ni naročito praktična za spoljne površine jer veoma lako otkriva prljavštinu, ogrebotine i tragove korišćenja.

Ipak, to ne znači da bijela nije dobar izbor za fasadu. Dizajneri savjetuju da se prije odlučite za toplije nijanse poput prljavo bijele, boje slonovače ili krem tonova, jer daju elegantniji i prijatniji izgled bez prevelike oštrine.

