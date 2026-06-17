Ovo je nešto najslađe što ćete vidjeti danas: Štenci pomno slušaju bajku i mrmljaju dok im dino čita pred spavanje

Presladak video štenaca poređanih ispred plišanog dina koji drži knjigu u rukama rastopiće vas od miline!

Izvor: Instagram printscreen / carroway.welshterrier

Vrijeme je za priču za ove štence koji su osvojili internet. Sa tri nedjelje starosti, štenci svakim danom postaju sve radoznaliji u vezi sa svijetom oko sebe.

A ovi su se okupili oko dina koji priča priče, i slušaju ga dok im ispreda o jednoj avanturi... ili bar pokušavaju da ostanu budni dovoljno dugo da čuju kraj, uz povremeno mrmljanje i cviljenje.

Pogledajte:

Story time at Carroway!! so adorable now they’re also curious about this...https://t.co/vxNXo6W9oivia@YouTube — Mariel (@malasirena111)June 16, 2026

Između istraživanja, igre i rasta, važno je odvojiti vrijeme za dobru priču. Prilično smo sigurni da će Daltonove avanture večeras inspirisati poneki pseći san.

Komentari ispod videa su se nizali: "Preslatki su!", "Br. 4 zijeva i samo što ne kaže-kada će se završiti? Vrijeme je za dremku", "Drugome se nije dopala priča pa postavlja pitanja", "Kao mali mečići su, ovo mi uljepša dan u moru loših vijesti..."

(Mondo.rs)