Veterinarka otkrila šta psi rade u posljednjim trenucima života: "Ne traže hranu ni utjehu, već svoju osobu"

Veterinarka Morgan objavila je dirljivu poruku o posljednjim trenucima života pasa. Tvrdi da ljubimci tada ne traže hranu ni igračke, već pogledom traže svog vlasnika.

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Oproštaj od kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka sa kojima se vlasnici suočavaju, a dirljiva objava jedne veterinarke ovih dana izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama širom svijeta.

Veterinarka Morgan objasnila je zašto smatra da bi vlasnici, ukoliko su u mogućnosti, trebalo da ostanu uz svog psa do samog kraja.

Njena poruka, koju prenosi britanski "Miror", postala je viralna zbog emotivnog opisa posljednjih trenutaka koje psi provode sa ljudima kojima najviše vjeruju.

"Znamo da psi misle na nas kada nas nema, ali istraživači su željeli da znaju o čemu posljednjem razmišljaju prije nego što uginu", navela je veterinarka.

Prema njenim riječima, posmatranje pasa kojima je pružana njega na kraju života pokazalo je obrazac koji je mnoge vlasnike duboko potresao.

"Otkrili su da oči psa ne traže hranu, ne traže utjehu, već svoju osobu. To znači da posljednja misao vašeg psa nije 'Bojim se' ili 'Boli me', već 'Gdje si?'", objasnila je.

Morgan ističe da mnogi vlasnici teško podnose prisustvo eutanaziji zbog snažnih emocija, ali da psi u tim trenucima često gledaju prema vratima, očekujući da će se njihov vlasnik pojaviti.

"Oči psa usmjerene su prema vratima. Traže vas, čekaju da se vratite jer se uvijek vratite", navela je.

Zbog toga je svim vlasnicima uputila apel da, ukoliko mogu, ostanu uz svoje ljubimce do posljednjeg trenutka.

"Kad dođe taj dan, ostanite. To je najteža stvar koju ćete ikada učiniti, ali to je posljednji dar koji možete da im date. Neka posljednje lice koje vide bude vaše. Neka posljednje što osjete bude vaša ruka", poručila je veterinarka.

Njene riječi podržali su i brojni veterinari koji navode da je jedan od najtežih dijelova njihovog posla gledati psa kako u posljednjim trenucima života traži pogledom svog vlasnika.

Iako nauka ne može potvrditi da psi razumiju smrt na isti način kao ljudi, stručnjaci se slažu da su izuzetno osjetljivi na promjene koje se dešavaju oko njih. Zahvaljujući razvijenom čulu mirisa, psi mogu da prepoznaju brojne biološke promjene kod ljudi i životinja, uključujući bolesti, promjene nivoa šećera u krvi, pa čak i određena stanja koja prethode ozbiljnim zdravstvenim krizama.

Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da psi mogu da osjete kada se nešto značajno dešava njihovom vlasniku ili njima samima, što dodatno svjedoči o snažnoj vezi između čovjeka i njegovog najvjernijeg prijatelja.

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(MONDO)