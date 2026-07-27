Morske kornjače oduševile kupače u Neumu: Snimak iz plićaka izazvao brojne reakcije

Dvije morske kornjače snimljene su ovih dana u samom plićaku u Neumu, gdje su plivale u neposrednoj blizini obale i privukle veliku pažnju kupača i prolaznika.

Izvor: Screenshot

Video-snimak ovog rijetkog susreta na društvenim mrežama objavio je objekat "Vila Milena", koji iznajmljuje apartmane uz samu obalu, uz šaljivu poruku: "Dragi gosti, od danas u ponudi imamo kupanje sa morskim kornjačama".

Objava je ubrzo prikupila veliki broj pregleda i reakcija. Dok su mnogi korisnici izrazili oduševljenje prizorom, pojedini komentatori upozorili su na to da su morske kornjače strogo zaštićene životinje i da ih je zabranjeno uznemiravati ili dodirivati.

Iz "Vile Milena" odgovorili su na kritike naglasivši da kornjačama niko nije prilazio niti ugrožavao njihovu bezbjednost.

"Molimo sve dušebrižnike da se ohlade. Niko se nije približio životinjama, niti će. Sadržaj je šaljivog karaktera. Nama je samo bilo drago da vidimo kornjače kako uživaju i što su nas uopšte posjetile već nekoliko puta ovog ljeta", poručili su iz ovog objekta.

Najčešća vrsta u Jadranskom moru

U Jadranskom moru žive tri vrste morskih kornjača, a najzastupljenija među njima je glavata želva. Jadran predstavlja ključno područje za njihovu ishranu, razvoj i prezimljavanje. Iako njihov dolazak u samu blizinu obale nije neuobičajen pojava, ovakvi susreti sa kupačima uvijek privuku veliku pažnju javnosti.

Budući da je riječ o strogo zaštićenoj vrsti, stručnjaci podsjećaju da ih nije dozvoljeno hvatati, dodirivati niti ometati u kretanju. U situacijama kada se pojave blizu kupača ili plovila, preporučuje se posmatranje sa bezbjedne udaljenosti kako bi im se omogućilo nesmetano boravljenje u prirodnom okruženju.