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Preminula Vedrana Rudan

Preminula Vedrana Rudan

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
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Hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja Vedrana Rudan preminula je danas u 77. godini, poslije duge i teške bolesti, objavljeno je na njenoj Fejsbuk stranici.

Preminula Vedrana Rudan Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vijest o smrti književnice objavljena je uz poruku da je "otišla na područje bez signala", a portal Šoubiz potvrdio je informaciju iz izvora bliskih Rudan.

Vedrana Rudan rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji, a bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih hrvatskih književnica, poznata po direktnom i provokativnom stilu i oštroj kritici društvenih pojava, političara i vlasti.

Više od dvije decenije radila je kao novinarka u različitim medijima, među kojima su bili Nacional i Feral tribjun, kao i na radiju, a nakon što je napustila novinarstvo posvetila se književnosti.

Njene knjige prevedene su na više jezika, a pojedina djela adaptirana su za pozorište u zemljama regiona. Pisala je o feminizmu, porodičnom nasilju, društvenom licemerju, bračnim odnosima, starenju, nacionalizmu i političkim elitama.

Veliku popularnost stekla je debitantskim romanom „Uho, grlo, nož“, objavljenim 2002. godine, a među njenim poznatijim djelima su „Ljubav na poslednji pogled“, „Ja, nevernica“, „Kosturi okruga Medison“, „Muškarac u grlu“, „Ples oko Sunca“ i „Doživotna robija“.

Rudan je na svom blogu i društvenim mrežama javno govorila o svojoj borbi sa karcinomom.

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Vedrana Rudan in memoriam

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