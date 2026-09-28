Kako pripremiti kotao na pelet za zimu: Izbjegnite najskuplje kvarove i drastično smanjite potrošnju

Samo jedan milimetar naslaga čađi u kotlu na pelet smanjuje toplotu za 10 odsto i drastično podiže potrošnju. Redovno i pravilno održavanje cijelog sistema je jedini način da uštedite novac.

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Samo jedan milimetar čađi u kotlu na pelet može da smanji prenos toplote za 10 odsto i poveća potrošnju goriva.

Redovno čišćenje kotla na pelet nije samo pitanje osnovnog održavanja, već direktno utiče na vaš mjesečni račun za grijanje, jer samo jedan milimetar naslaga čađi na zidovima ložišta deluje kao izolator i smanjuje efikasnost prenosa toplote za 10 odsto.

Iako prodavci često reklamiraju ove sisteme kao "potpuno automatizovane", stvarni intervali čišćenja zavise od kvaliteta goriva i intenziteta grejanja, a dijele se u tri obavezne faze.

Sedmično održavanje: Gorionik i pepeljara

Srce vašeg kotla je gorionik i on zahtijeva najčešću pažnju. Njegova začepljenost direktno blokira dotok vazduha, guši vatru i stvara opasnost od povratnog plamena,.

Ukoliko koristite visokokvalitetan pelet klase A1, čišćenje gorionika i pražnjenje pepeljare ispod njega dovoljno je obaviti jednom u tri do pet dana.

Ukoliko koristite jeftiniji pelet klase A2 ili onaj bez sertifikata koji ostavlja dosta šljake i pijeska, gorionik se mora kontrolisati i usisavati svakog drugog dana, a neretko i svakodnevno, kako biste sprečili zagušenje.

Mjesečno održavanje: Zidovi kotla i izmjenjivači toplote

Jednom u tri do četiri sedmice, potrebno je uraditi dublje čišćenje unutrašnjosti kotla, za šta će vam biti potreban usisivač za pepeo i čelična četka.

Zidovi ložišta: Obavezno ostružite sve naslage čađi sa unutrašnjih zidova kotla sve dok ne dođete do čistog metala. Čist metal garantuje da će voda u sistemu maksimalno brzo preuzimati toplotu od vatre.

Obavezno ostružite sve naslage čađi sa unutrašnjih zidova kotla sve dok ne dođete do čistog metala. Čist metal garantuje da će voda u sistemu maksimalno brzo preuzimati toplotu od vatre. Turbulatori (opruge): Većina modernih kotlova ima ručku za čišćenje izmenjivača toplote koju treba energično povući gore-dole nekoliko puta nedjeljno, ali jednom mjesečno te cevi treba detaljno usisati kako bi dimni gasovi nesmetano odlazili ka odžaku.

Godišnje održavanje: Generalni servis pred sezonu

Ovo je posao koji se radi isključivo kada je kotao ugašen, najčešće po završetku grejne sezone ili neposredno pred njeno pokretanje u jesen. Generalni servis obuhvata detalje koje korisnici najčešće zaboravljaju, a koji izazivaju najskuplje kvarove.

Pražnjenje rezervoara za pelet: Na dnu rezervoara se tokom zime nakupi ogromna količina fine piljevine i drvene prašine. Ako se ne usisa, ta prašina će se zabetonirati vlagom iz vazduha i trajno zaglaviti puž (dozator), što povlači pregorjevanje motora puža.

Na dnu rezervoara se tokom zime nakupi ogromna količina fine piljevine i drvene prašine. Ako se ne usisa, ta prašina će se zabetonirati vlagom iz vazduha i trajno zaglaviti puž (dozator), što povlači pregorjevanje motora puža. Čišćenje ventilatora dimnih gasova: Na krilca ventilatora se lepi sitna čađ, što ga usporava, kvari mu balans i uništava mu ležajeve.

Na krilca ventilatora se lepi sitna čađ, što ga usporava, kvari mu balans i uništava mu ležajeve. Čišćenje dimnjaka: Iako pelet ne dimi kao ugalj, fina čađ se taloži u odžaku. Zapušen dimnjak vraća dim u kotlarnicu i aktivira sigurnosne senzore koji blokiraju rad cijelog sistema.

Investicija u namjenski usisivač za pepeo isplatiće vam se već u prvom mjesecu kroz smanjenu potrošnju peleta i besprijekoran rad gorionika.

(Kurir/Mondo)