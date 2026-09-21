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Recept za najukusniju proju na čaše: Korica je zlatna, a unutrašnjost savršeno mekana i sočna

Recept za najukusniju proju na čaše: Korica je zlatna, a unutrašnjost savršeno mekana i sočna

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Evo kako da napravite proju koja se mjeri na čaše. Nevjerovatno je mekana i sočna iznutra, a ako koristite palentu i sjemenke korica će biti hrskava.

Recept za proju na čaše Izvor: Shutterstock

Kada vam se jede domaća proja, ne morate da vadite vagu niti da mjerite svaki sastojak u gram.

Ovaj recept se pravi na čaše, pa se sve lako pamti i priprema bez mnogo mjerenja.

Kukuruzno brašno, jaja, kisela voda, sir i nekoliko osnovnih sastojaka dovoljni su za proju koja je spolja lijepo zapečena, a iznutra mekana i sočna.

Sastojci:

mjera: čaša od jogurta

4 jaja
2 čaše kukuruznog brašna ili palente
1 čaša bijelog brašna
1 prašak za pecivo
1 čaša ulja
1 čaša kisele vode
so po ukusu
sir po ukusu
sjemenke po želji

Priprema:

Jaja stavite u veću posudu, dodajte prstohvat soli i kratko umutite dok se ne sjedine. U umućena jaja sipajte ulje i kiselu vodu, pa sve dobro promiješajte.

Bonus savjet:

Ako koristite palentu umjesto finog kukuruznog brašna, proja će imati hrskaviju koricu.

U posebnoj posudi sjedinite kukuruzno brašno ili palentu, bijelo brašno i prašak za pecivo. Postepeno ih dodajte smjesi sa jajima i miješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Umiješajte izmrvljen sir po ukusu. Po potrebi dodajte još malo soli, u zavisnosti od toga koliko je sir slan.

Pleh obložite papirom za pečenje i sipajte pripremljenu smjesu. Poravnajte površinu, a po želji odozgo pospite susamom, lanom, suncokretom ili drugim sjemenkama.

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30-35 minuta, odnosno dok proja ne dobije lijepu boju.

Kada je izvadite iz rerne, ostavite proju nekoliko minuta da se prohladi prije sječenja. Tako će se ljepše sjeći i manje će se mrviti.

(Stvar ukusa/Mondo)

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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