Čuvarkuću skoro ništa ne može da ubije: Ako vam ipak strada, ovako ćete je oživjeti

Kako se njeguje čuvarkuća i drugi sukulenti

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Ime "čuvarkuće" na latinskom glasi "sempervivum" što bi se moglo prevesti kao "vječno živa", a to vam dovoljno govori o izdržljivosti ove lijepe biljke. Ona spada u grupu sukulenata, baš kao i sedum i euforbija.

Aloe vera, havortija, tilandsija, krasula, kalanhoja i eševerija još su neke od najpopularnijih članica grupe ukrasnih biljaka čije je ime, takođe, puno simbolike - "sukulentan" znači "pun soka", "sočan".

Za ovu osobinu sukulenata zaslužno je njihovo zadebljalo lišće koje im omogućava da sačuvaju vlagu čak i u uslovima suše. Međutim, i njima je potrebno obezbijediti određene uslove inače će biljke patiti.

Kako pravilno njegovati sukulente?

Za uspješan uzgoj sukulenata, ključno je da ih posadite u zemlju koja je dobro drenirana i da ih zalivate povremeno – tek kada je zemlja suva 2-3 cm u dubini. Važno je da im obezbijedite umjerenu svjetlost – oko 6 sati indirektne ili jutarnje sunčeve svjetlosti.

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Kada ih zalivate, natopite cijelu zemlju ravnomjerno, ali ne do tačke prevelike zasićenosti. Obavezno uklonite višak vode iz tanjirića ispod saksije kako biste spriječili truljenje korena. Za bolju drenažu, u zemlju možete dodati šaku perlita, komadića uglja ili sitnih kamenčića.

Kako da znate šta sukulentima smeta

Previše ih zalivate

Ako primijetite da su listovi vaših sukulentnihbiljaka mekani ili prozirni, moguće je da ste ih previše zalivali. Sukulenti skladište vodu u listovima i stabljikama, pa prekomjerno zalivanje može da dovede do truljenja korijena i biljke.

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Premalo ih zalivate

S druge strane, ako vaša biljka izleda smežurano i suvo, vjerovatno joj nedostaje vode. Rješenje: temeljno natopite zemlju, a zatim pustite da se potpuno osuši prije sljedećeg zalivanja.

Napomena: Ako je zemlja previše suva, može postati hidrofobna (odbija vodu). U tom slučaju, najbolje je da biljku nekoliko puta zalijete metodom "zalivanja odozdo" – stavite saksiju sa rupom za drenažu u posudu napunjenu vodom i pustite biljku da upija vodu odozdo sve dok gornji sloj zemlje ne postane vlažan.

Nemaju dovoljno sunčeve svjetlosti

Ako sukulentna biljka ne dobija dovoljno svjetlosti, počinje da se izdužuje ili pušta tanke izdanke u pokušaju da dođe bliže izvoru svjetlosti. Pritom, često gubi boju. Postepeno povećavajte količinu svjetlosti – premještajte biljku na mjesto s jutarnjim suncem, počevši od jednog sata dnevno, a zatim produžavajte vrijeme.

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Previše su na suncu

Sukulenti vole sunce, ali previše intenzivnog sunčevog zračenja može da izazove opekotine. Ako primijetite bijele ili smeđe fleke na listovima, premjestite biljku u senku tokom najtoplijih dijelova dana.

Ako vaša biljka ima suve, smeđe listove na donjem dijelu, to nije razlog za paniku. Stariji listovi prirodno odumiru kako bi napravili mjesto za nove. Jednostavno uklonite stare listove rukom i biljka će izgledati urednije. Pravilnom njegom i pažnjom, sukulenti će ponovo zablistati i unijeti posebnu ljepotu u vaš dom.

(Lepa i srećna/Mondo)