Biljke koje prave efekat "tihog luksuza" u dvorištu: Stručnjaci imaju jednostavan trik koji mijenja sve

Želite da dvorište izgleda luksuznije? Pejzažni dizajneri izdvajaju japanski javor, šimšir, hortenzije i još nekoliko biljaka.

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"Tihi luksuz" nije rezervisan samo za enterijer. I dvorište može da izgleda elegantno, skupo i pažljivo uređeno, bez prenatrpanih detalja i velikih ulaganja. Tajna je, prema pejzažnim dizajnerima, u izboru biljaka koje odgovaraju arhitekturi kuće i načinu na koji je prostor organizovan.

Od japanskih javora koji mogu da budu prava živa skulptura, preko savršeno oblikovanog šimšira, do raskošnih hortenzija - određene biljke mogu značajno da podignu izgled čitavog eksterijera.

Biljke koje se uklapaju u stil kuće

Prvi korak ka elegantno uređenom dvorištu jeste da biljke ne posmatrate odvojeno od kuće. Važno je da se njihov izgled, boje i tekstura uklapaju u arhitekturu objekta, ali i u prirodno okruženje.

Pejzažni dizajner Rasel Vajtman savetuje da se pri izboru biljaka vodi računa o klimatskim uslovima u kojima se vrt nalazi, ali i o materijalima i stilu kuće.

Tako će šimšir, ruže i lovor posebno lijepo izgledati uz tradicionalne kuće, dok skulpturalne biljke mogu biti odličan izbor za moderne objekte i neobičniju arhitekturu.

Japanski javor - biljka koja izgleda kao živa skulptura

Ako želite da jedna biljka bude glavna zvijezda dvorišta, pejzažni dizajneri posebno izdvajaju japanski javor.

Ovo drvo privlači pažnju zahvaljujući zanimljivom obliku krošnje, različitim bojama i nežnim, sitnim listovima. Upravo zbog toga može da bude centralna tačka vrta i da prostoru da utisak pažljivo osmišljenog dizajna.

"Japanski javori su žive skulpture. Razgranate krošnje i sitni listovi čine da čak i mali prostor deluje pažljivo osmišljeno", kaže pejzažna stručnjakinja Sofija Benet.

Japanskom javoru najviše odgovara polusjenka, a u odgovarajućim uslovima može da dostigne oko 4,5 metara visine i širine.

Japanski javor

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Šimšir za uredan i sofisticiran izgled

Šimšir je još jedan klasik kada je riječ o elegantnom uređenju dvorišta. Njegova velika prednost je mogućnost orezivanja i oblikovanja, zbog čega se može koristiti za žive ograde, bordure, ali i dekorativne topijare.

"Može se oblikovati u prelijepe žive ograde i orezivati u zanimljive topijare. Budući da je zimzelen tokom cijele godine, šimšir daje vrtu jasnu strukturu", objašnjava pejzažna dizajnerka Kerolajn Ervin za TheSpruce..

Osim toga, šimšir je spororastuća biljka koja može da uspeva i na suncu i u hladu.

Izvor: Shutterstock

Velike površine iste biljke stvaraju efekat "tihog luksuza"

Još jedan trik koji pejzažni dizajneri koriste jeste sadnja većeg broja biljaka iste vrste na jednoj površini.

Umjesto kombinovanja velikog broja različitih vrsta, prostrane površine sa jednom biljkom mogu da izgledaju mnogo elegantnije i promišljenije. Upravo taj osjećaj jednostavnosti i raskoši doprinosi utisku "tihog luksuza".

Među biljkama koje se posebno izdvajaju su bijele hortenzije i božuri, naročito kada su posađeni u većim grupama.

Hortenzije za raskošan izgled dvorišta

Hortenzije su jedan od najlakših načina da vrt dobije raskošan i romantičan izgled. Grupe bijelih ili plavih cvetova mogu da podsjete na uređene vrtove Njuporta, Nantaketa ili Hamptonsa.

"Hortenzije pružaju mnogo za uloženi novac. Bujni cvetovi posebno dolaze do izražaja kada se sade u nizu duž ograde ili uz temelje kuće", kaže Benet.

Sadnja u grupama dodatno pojačava efekat i može da učini da prostor izgleda bogatije i skladnije.

Što su biljke veće, dvorište izgleda raskošnije

Ako želite efekat luksuznog dvorišta odmah, a ne za nekoliko godina, stručnjaci savjetuju da birate krupnije i već formirane biljke.

"Birajte velike biljke. Nemojte čekati da izrastu", savjetuje Vajtman.

Veće forme mogu odmah da daju dvorištu osjećaj zrelosti i raskoši, dok istovremeno mogu da obezbijede hlad i privatnost. Među biljkama koje možete uzeti u obzir su velika stabla hrasta, kao i aloje u obliku stabla.

Na kraju, ključ nije u tome da dvorište bude prepuno biljaka, već da svaki izbor ima svoju svrhu. Nekoliko pažljivo odabranih, krupnih biljaka, uredne forme i veće površine iste vrste mogu da naprave mnogo luksuzniji efekat nego mnoštvo različitih biljaka nasumično raspoređenih po vrtu.