Mikrocement je hit u enterijerima, ali dizajnerka upozorava: "Na ovu površinu ga ne bih stavila nikad"

Mikrocement je hit u modernim enterijerima, ali nije za svaku površinu. Dizajnerka otkriva gdje ga preporučuje, a gdje ga ne bi koristila.

Izvor: Instagram / our_bears_home

Mikrocement je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih materijala u modernim enterijerima. Lijep je, praktičan i može da se nanosi preko pločica, ali dizajnerka Mirela Blažanović upozorava da nije dobar izbor za svaku površinu.

Malo je materijala koji su posljednjih godina toliko osvojili enterijere kao mikrocement. Koristi se na zidovima i podovima, u kupatilima i kuhinjama, a uz odgovarajući sistem i pravilnu pripremu podloge može se koristiti i na stepenicama, radnim površinama, pa čak i pojedinim komadima namještaja.

Njegova prepoznatljiva, kontinuirana površina bez fuga postala je jedno od obilježja savremenog uređenja. Privlači jednostavnim, monolitnim izgledom, ali i mogućnošću prilagođavanja - u zavisnosti od nijanse, teksture i načina nanošenja može izgledati potpuno nenametljivo ili veoma dekorativno.

Ipak, upravo zato što na fotografijama djeluje tako jednostavno, mikrocement je materijal oko kojeg se lako stvaraju pogrešna očekivanja. Na to upozorava i hrvatska dizajnerka Mirela Blažanović. Iako ga njeni klijenti do sada nisu često birali, imala je priliku da ga vidi u izvedenim kupatilima i kuhinjama, pa dobro zna na šta treba obratiti pažnju.

"Mikrocement izgleda jednostavno i upravo je u tome njegova najveća zamka", kaže Mirela.

Mikrocement nije samo materijal, već cijeli sistem

Na prvi pogled mikrocement može djelovati kao jednostavnija alternativa keramici. Nema klasičnih pločica, rezanja i fugovanja, a završna površina izgleda kao kompaktna cjelina. Međutim, kod ovog materijala mnogo toga zavisi od onoga što se događa prije i tokom nanošenja.

"Šta bi moglo poći po zlu? Poprilično toga", ističe dizajnerka.

Mikrocement je tanka dekorativna obloga koja se nanosi u nekoliko slojeva i može se koristiti na različitim površinama, uključujući i mokre zone. Posebno je zanimljiv kod renoviranja jer se, uz odgovarajući pripremu i u zavisnosti od konkretnog sistema, može nanositi čak i preko postojećih pločica.

Jedna od njegovih najvećih prednosti jeste izgled. Za razliku od klasičnih keramičkih obloga, mikrocement ne pravi raster fuga, već vizuelno povezuje prostor u jednu cjelinu. Pri tome ne mora da bude siv, hladan ili industrijski. Dostupan je u različitim nijansama i završnim obradama, a konačan izgled zavisi i od načina nanošenja.

"Kada je o mikrocementu riječ, ne kupujete samo materijal. Kupujete sistem i izvedbu", naglašava Mirela Blažanović.

To je jedna od manje očiglednih karakteristika ovog materijala. Dvije površine urađene istim mikrocementom ne moraju izgledati potpuno isto. Na njihov izgled utiču tehnika rada, potezi gleterom i način izvođenja završnih slojeva.

Pogledajte kako izgledaju radovi na radnoj ploči uz pomoć mikrocementa:

Vidi opis Mikrocement je hit u enterijerima, ali dizajnerka upozorava: "Na ovu površinu ga ne bih stavila nikad" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram / our_bears_home Br. slika: 12 12 / 12 AD

Priprema podloge je ključna

Zbog toga je priprema podloge jedan od najvažnijih koraka u cijelom procesu. Podloga mora biti stabilna i pravilno pripremljena, a u mokrim zonama mikrocement ne može da zamijeni hidroizolaciju.

"Mikrocement nije čarobni završni sloj koji će riješiti pukotine, lošu podlogu ili pogrešno izvedene padove", upozorava dizajnerka.

Upravo zato nije dovoljno samo izabrati nijansu i pronaći majstora koji će materijal nanijeti. Prije početka radova potrebno je procijeniti stanje postojeće površine i ispratiti sve korake koje zahtijeva konkretan sistem mikrocementa.

Može li mikrocement preko pločica?

Jedna od najvećih prednosti mikrocementa kod renoviranja jeste mogućnost da se, u određenim uslovima, nanese preko postojećih pločica. To znači da se stara obloga ne mora nužno skidati da bi kupatilo, kuhinja ili drugi prostor dobili potpuno nov izgled.

Ipak, ni ovdje nema prečica.

"Ono čuveno ‘može preko pločica’ ne znači da neko dođe sa kantom i gleterom pa u ponedjeljak imate novo kupatilo. Podlogu treba pregledati i pripremiti, obraditi fuge i izvesti sve slojeve koje određeni sistem zahtijeva", dodaje Mirela za Jutarnji.hr.

Dakle, mikrocement preko pločicajeste moguć, ali samo ako je postojeća podloga odgovarajuća i ako se pravilno pripremi.

Pogledajte kako izgleda mikrocement na podu:

Da li je mikrocement lak za održavanje?

Površina bez fuga zaista može da olakša svakodnevno čišćenje, ali to ne znači da je mikrocement potpuno bez održavanja.

Završna zaštita važan je dio sistema i, u zavisnosti od proizvoda, načina korišćenja i opterećenja, vremenom može biti potrebno njeno obnavljanje.

"Završna zaštita veoma je važan dio sistema i s vremenom je, u zavisnosti od proizvoda, načina korišćenja i opterećenja, možda potrebno obnoviti", ističe Mirela.

Zato je važno znati da mikrocement nije materijal koji se postavi jednom i zauvijek zaboravi. Njegova dugotrajnost zavisi od pravilnog postavljanja, zaštitnog sloja i načina korišćenja.

Mikrocement u kuhinji? Dizajnerka ima rezervu

Iako se mikrocement može koristiti u različitim dijelovima kuhinje, Mirela je posebno oprezna kada je riječ o kuhinjskim radnim pločama.

"Nagledala sam se mikrocementnih površina sa masnim mrljama koje više nisu mogle normalno da se očiste i zbog toga ga ne volim preporučivati za kuhinjske radne ploče", kaže dizajnerka.

To, kako objašnjava, ne znači da će se svaki mikrocement ponašati na isti način. Postoje različiti sistemi i različite završne zaštite. Ipak, kuhinjska radna ploča je površina koja je svakodnevno izložena vodi, masnoći, sječenju, kuvanju, brisanju i ribanju, pa ona radije bira materijal kojem takva svakodnevna upotreba neće predstavljati poseban izazov.

"Ako ga koristim, zagovaram ga prvenstveno na zidovima", naglašava.

Ako niste ljubitelji mikrocementa, možda biste mogli da razmislite o panelima u kuhinjama:

Vidi opis Mikrocement je hit u enterijerima, ali dizajnerka upozorava: "Na ovu površinu ga ne bih stavila nikad" Zidni plastični paneli u kuhinji Zidni plastični paneli u kuhinji Zidni plastični paneli u kuhinji Zidni plastični paneli u kuhinji Zidni plastični paneli u kuhinji Zidni plastični paneli u kuhinji Zidni plastični paneli u kuhinji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: evgeniykleymenov/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Ivan Gran/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Simontanya/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Haven Jaya Nusantara/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Deek/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: audiznam260921/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TovtynPavlo/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Za zidove je mikrocement odličan izbor

Na zidovima je situacija drugačija. Mikrocement upravo tu može da pokaže ono zbog čega je postao toliko popularan - veliku, mirnu i kontinuiranu površinu bez fuga.

"Tamo mikrocement može dati upravo ono zbog čega mi je zanimljiv: veliku, mirnu, kontinuiranu površinu bez fuga, a bez opterećenja kojima su izložene radne ploče", objašnjava Mirela.

Zbog toga ga dizajnerka posebno vidi kao zanimljiv izbor za zidove u kupatilu, dnevnom boravku, hodniku ili drugim prostorima u kojima želi da se postigne savremen i minimalistički izgled.

A mikrocement na podu?

Mikrocement se može koristiti i na podovima, ali oni imaju drugačije zahtjeve. Tu treba računati na habanje, stalni kontakt sa vodom u pojedinim prostorima, protivkliznost i dugotrajnost završne zaštite.

"To nije razlog da se mikrocement ne stavi na pod, ali jeste razlog da dobro znamo koji sistem primjenjujemo i zašto", dodaje dizajnerka.

Drugim riječima, mikrocement na podu nije nužno loš izbor, ali zahtijeva pažljiv odabir sistema i izvođača koji zna kako da ga pravilno primijeni.

Ako niste ljubitelji mikrocementa, pogledajte i kako izgleda pod od epoksidne smole:

Vidi opis Mikrocement je hit u enterijerima, ali dizajnerka upozorava: "Na ovu površinu ga ne bih stavila nikad" Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Pod od epoksidne smole Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ resincrewau Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_english Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_english Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printskrin/ Instagram/ epodex_usa Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kod mikrocementa je majstor jednako važan kao i materijal

Kada je mikrocement u pitanju, možda je najvažniji izbor upravo onaj koji se najmanje vidi - izbor izvođača.

"Kod pločice izaberete proizvod i prilično dobro znate kako će one izgledati na zidu. Kod mikrocementa izvođač svojim načinom rada učestvuje u stvaranju završne površine. Koliko će ona biti mirna ili živahna, koliko će biti vidljivi potezi gleterom i kakav će biti njen konačni karakter, ne određuje samo materijal", naglašava Mirela.

Zato bi prije odluke uvijek željela da vidi ne samo fabrički uzorak, već i stvarno izvedene radove osobe koja će nanositi mikrocement.

To je posebno važno jer fotografija kataloškog uzorka ne može u potpunosti da pokaže kako će materijal izgledati na velikoj površini. Na konačan rezultat utiču podloga, tehnika rada, slojevi, završna obrada, osvjetljenje i iskustvo izvođača.

Mikrocement nije nužno jeftinija alternativa keramici

Uprkos tome što se nanosi u tankim slojevima i što u određenim slučajevima može da se postavi preko postojeće obloge, mikrocement ne treba automatski posmatrati kao jeftiniju zamjenu za keramiku.

Kvalitetan sistem, dobra priprema podloge i iskusan izvođač imaju svoju cijenu. Ako se uštedi na pripremi ili izvedbi, upravo tu mogu nastati problemi koji će kasnije zahtijevati dodatne popravke.

Zato je prije odluke važno provjeriti šta tačno podrazumijeva sistem koji se koristi, kako se priprema podloga, kakva se završna zaštita nanosi i kakvo iskustvo ima izvođač.

Mirela Blažanović zato ima prilično jasan stav o tome gdje bi mikrocement koristila.

"Dakle, bih li stavila mikrocement? Na zidove, vrlo rado. Na pod, uz dobar sistem i dobrog izvođača. Na kuhinjsku radnu ploču, teško ili nikako. Jer u slučaju mikrocementa možete kupiti najbolji materijal na tržištu, ali završnu površinu ipak ne dobijate u kutiji", zaključuje dizajnerka.